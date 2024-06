Domani e giovedì 27 giornate Telethon a Bronte

Bronte – La Città del pistacchio si appresta a vivere 2 giorni all’insegna del rispetto dell’ambiente e della solidarietà.

Domani mattina alle 9,30 da viale Catania avrà inizio la passeggiata in bici “Il km del pistacchio”, organizzata in collaborazione con la Palestra Asd New Energim”. Sarà l’occasione per vivere serenamente la cittadina e contribuire alla ricerca indossando la maglietta della Fondazione Telethon che giovedì 27, insieme con il Comune, organizza l’evento “CamminiAmo per la Vita” con il concerto live della Tribu del Blasco, alle 20.30 in piazza Spedalieri.

E le 2 giornate, utili per la raccolta fondi a favore della ricerca per sconfiggere le malattie, sono state presentate in conferenza stampa alla presenza del sindaco Pino Firrarello, del vicesindaco dott. Salvatore Pizzuto e dell’assessore agli Eventi, dott.ssa Angelica Prestianni, che ha voluto le Giornate Telethon. Ospiti d’eccezione il dott. Maurizio Gibilaro, coordinatore provinciale di Telethon e l’avvocato Loriana Palermo responsabile per Telethon delle Pubbliche relazioni.

Con loro l’on. Giuseppe Castiglione, Aldo Ravaci, vocalist della Tribu del Blasco e Katia Capizzi in rappresentanza dell’Azienda che effettuando una cospicua donazione ha contribuito alla ricerca e reso possibile la manifestazione.

“Riuscite – ha affermato Firrarello rivolgendosi al dott. Gibilaro – a fare cose importanti. Vi diciamo grazie”.

“Con il vicecoordinatore Telethon Carmelo Furnari – ha aggiunto l’assessore Prestianni – abbiamo organizzato tutto in pochi minuti. Grazie all’impresa Capizzi che permesso questa manifestazione”.

“Tutti noi facciamo parte di Telethon – ha affermato il dott. Gibilaro – e queste manifestazioni dimostrano il vostro grande desiderio a contribuire alla ricerca”.

“La società è molto più solidare di quello che immaginiamo. – ha concluso l’on. Castiglione – Un plauso ai ricercatori ed a chi li sostiene”.

