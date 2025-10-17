Domani, in località Bresciana, si interverrà per riparare la terza perdita idrica A causa di ciò, non sarà possibile garantire l’erogazione dell’acqua a Trapani centro

Il Comune di Trapani informa che domani mattina, in località Bresciana, si interverrà per riparare la terza perdita idrica nella zona SP81 DIR, dopo aver riparato le prime due nella giornata di ieri ed oggi.

A causa di ciò, non sarà possibile garantire l’erogazione dell’acqua a Trapani Centro nella giornata di domani, sabato 18 ottobre. Il Comune torna a scusarsi per il disagio – ma tali profonde e complesse riparazioni che richiedono anche il fermo di uno dei due impianti di sollevamento (con la conseguenza dell’arrivo in città di meno del 50% di ripresa idrica) in parte rinviate nel picco del fabbisogno idrico estivo, sono ormai improcrastinabili – e informa che saranno organizzate giornate di recupero prestabilite per garantire il servizio, non appena gli operatori avranno completato la riparazione della terza perdita.

