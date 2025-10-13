Domani inaugurazione della sede di Termini Imerese dell’Ordine dei commercialisti

Palermo – L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo inaugura una nuova sede distaccata a Termini Imerese, che diventerà punto di riferimento per i colleghi del vasto comprensorio del Tribunale di Termini Imerese.

L’inaugurazione è in programma per domani (martedì 14 ottobre 2025) alle ore 12.00, in Piazza Francesco Crispi n. 5, al termine dell’incontro formativo dedicato a “Novità estive ed ultimi controlli sui Modelli Redditi 2025”, a cura di Ernesto Gatto, che si terrà alle ore 10.00 presso il Supercinema di Piazza Crispi n. 9, nell’ambito del percorso “Provincia in Ordine”, coordinato dai consiglieri Massimo Romano ed Ernesto Gatto.

Alle ore 11.30 sono previsti i saluti delle autorità territoriali, che precederanno il taglio del nastro e il brindisi inaugurale della nuova sede, che si propone come centro operativo e di incontro per tutti gli iscritti.

“Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che rappresenta una vera e propria tappa storica per il nostro Ordine – dichiara il Presidente Nicolò La Barbera –. La sede di Termini Imerese non sarà soltanto un punto di riferimento logistico, ma anche un luogo di dialogo, confronto e collaborazione tra colleghi e con le istituzioni del territorio. È un risultato che condivido con tutto il Consiglio dell’Ordine, con il Collegio dei Revisori e con tutti coloro che hanno creduto in questo progetto fin dal primo momento.”

Il Presidente ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della nuova sede nel rafforzare la presenza dell’Ordine sul territorio: “grazie alla sede distaccata, potremo garantire un’interlocuzione costante con le istituzioni locali e supportare l’attività del nostro Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso il Tribunale di Termini Imerese, coordinato dalla referente Cinthia Tarantino, oltre a tante altre iniziative a servizio dei colleghi. Un ringraziamento speciale va al nostro Tesoriere Antonino Brancato, alla collega Rosanna Arrigo per la collaborazione quotidiana e al collega Ignazio Riscili, sempre attento e disponibile. Senza il loro instancabile lavoro questo risultato non sarebbe stato possibile.”