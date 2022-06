Domani la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022

Grande fermento in banchina a Livorno alla vigilia della partenza della 13ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, in programma domani alle ore 14. Questa sera, alla Fortezza Vecchia, il Crew Party di apertura ufficiale dell’evento

Livorno – Tante barche, ben 263 gli iscritti, oltre 2000 velisti e una smisurata quanto contagiosa voglia di vela: la formula della 151 Miglia-Trofeo Cetilar si rinnova anche quest’anno, ed è il solito, grande successo firmato Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, i club organizzatori affiancati dal main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra S.p.A., dall’Official Timekeeper TAG Heuer e dai partner Benetti Yachts, Porto di Livorno 2000, Plastimo e PROtect Tapes.

L’appuntamento è per domani, alle ore 14, al largo di Livorno, per la partenza della 13ma edizione di quella che è considerata la regina delle regate offshore del Mediterraneo, evento che si svilupperà sulla classica rotta tra Livorno, Marina di Pisa, Giraglia, Isola d’Elba, Formiche di Grosseto e Punta Ala, immersi nello splendore delle Isole dell’Arcipelago Toscano.

Favorito d’obbligo per il successo in tempo reale e quindi per la relativa vittoria di uno dei due Trofei Challenge in palio, il 100’ Arca SGR del Fast and Furio Sailing Team, vincitore l’anno scorso con il tempo di 15 ore e 42 minuti, due ore in più del record fissato da Rambler nel 2019, che rimane quindi ancora il tempo di riferimento sulla rotta della 151 Miglia.

A bordo di Arca, oltre allo skipper Furio Benussi, il campione triestino Lorenzo Bressani e il patron della stessa 151 Miglia Roberto Lacorte, armatore del nuovo, attesissimo Mini Maxi a foil FlyingNikka, costretto a rimandare l’esordio agonistico inizialmente in programma proprio alla 151 Miglia, per portare correttamente a termine il programma di test (FlyingNikka sarà varata ufficialmente sabato 4 giugno a Punta Ala).

Occhi puntati anche sul Maxi di 70’ Pendragon VI di Nicola Paoleschi, gestito dal Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini, Vento di Sardegna di Andrea Mura, Lupa of The Sea di Fabio Cannavale, Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci e Durlindana 3 di Giancarlo Gianni, mentre nell’ambito dei gruppi ORC International (in palio il secondo Trofeo Challenge) e IRC spiccano le presenze di Fantaghirò di Carlandrea Simonelli (detentore del Trofeo), Vulcano 2 di Giuseppe Morani, Tevere Remo Mon Ile di Gianrocco Catalano e Blue di Roberto Monti.

Per domani alla partenza sono previste condizioni di vento leggero, un Ovest-Sud Ovest tra i 4 e i 5 nodi, con rinforzi locali verso la foce dell’Arno e un ulteriore calo della pressione all’altezza della Gorgona.

«Il clima della 151 Miglia è contagioso e basta girare in banchina qui a Livorno per accorgersene: c’è molta voglia di vela, di vivere assieme la 151 nella sua totalità, a partire dagli eventi a terra che quest’anno, finalmente, saranno al completo: l’appuntamento, in proposito, è per questa sera al Crew Party, alla Fortezza Vecchia a Livorno”, dichiara Roberto Lacorte, Presidente dello YC Repubblica Marinara di Pisa.

«La partenza della 151 Miglia è un momento di gioia che arriva dopo mesi di intenso lavoro da parte del Comitato Organizzatore: siamo davvero felici di poterlo condividere con i tanti amici della regata, che aspettiamo sul traguardo di Punta Ala”, aggiunge Alessandro Masini, Presidente dello YC Punta Ala.

«Come sempre Livorno si è dimostrata la location ideale per accogliere una flotta così importante come quella della 151 Miglia: ringrazio, in proposito, i partner e le persone che hanno contribuito a questo successo”, conclude Gian Luca Conti, Presidente dello YC Livorno.

L’appuntamento è per domani, alle ore 14, con lo spettacolo della partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2022, tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, del Trofeo Arcipelago Toscano e dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge.

Com. Stam./foto