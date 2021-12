Domani l’accensione dell’albero natalizio e l’avvio degli appuntamenti per il periodo delle festività

Il 19 dicembre l’intitolazione della piazza a Marco De Bartoli e gli auguri dell’amministrazione alla cittadinanza

L’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica – domani, Mercoledì 8, alle ore 18:00 – segna l’avvio a Marsala degli eventi che caratterizzeranno il mese di Dicembre e le prime settimane del Nuovo Anno. Un calendario di appuntamenti lungo un mese, fino al prossimo 19 Gennaio, ricorrenza della Madonna della Cava, Patrona della Città. Nella giornata dell’Immacolata anche le Luminarie coloreranno di luci le vie cittadine, mentre altri Alberi di Natale si potranno ammirare in prossimità delle Parrocchie del territorio. “La comunità marsalese intera potrà godere dell’atmosfera natalizia che abbiamo voluto creare per rendere meno pesante il periodo di emergenza sanitaria, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ringrazio gli Assessorati di riferimento che, ciascuno per la propria competenza, hanno coordinato gli aspetti culturali e organizzativi del programma natalizio”. All’accensione delle Luminarie, seguiranno nei giorni a venire attività di animazione e spettacoli sia nel centro urbano che in periferia, con la giornata del 19 Dicembre scelta dall’Amministrazione comunale quale data per porgere gli Auguri alla Cittadinanza. In particolare, Domenica 19, il programma – che si avvale del patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo – prevede alle ore 16:00 la visita ai Presepi che, in collaborazione con Padre Filippo Romano e l’Associazione Musikè, saranno allestiti in Piazza San Girolamo, Municipio, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici. Alle ore 17:00 l’intitolazione al vignaiolo e produttore vinicolo Marco De Bartoli della piazzetta ”ex Largo Di Girolamo”, in via XI Maggio. Alla presenza dei familiari, l’Amministrazione Grillo renderà omaggio ad un suo illustre concittadino che, assieme al vino, ha promosso Marsala e le sue risorse in ambito nazionale e internazionale. Alle ore 17:30, a Palazzo Fici la presentazione del libro “Bianche sponde sotto una lesta Aurora. Riflessi di un’Anima”, di Andrea Pappalardo: saranno presenti i genitori Francesco e Marialucia che dialogheranno con Rosa Rubino, direttrice del periodico “Il Vomere”. Interverranno: Daniele Pizzo, presidente del Rotary Club Marsala e Riccardo Lembo, coordinatore progetto “Marsala cardioprotetta”. A seguire, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza. Gli appuntamenti del 19 Dicembre si chiuderanno al Teatro Impero (ore 19:30) con la suite sinfonica “Sherazade”, di Nikolaj Rimskij–Korsakov: sul palcoscenico i 60 elementi che compongono l’Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia, diretta dal Maestro Antonio Giovanni Bono. Musica, animazioni e spettacoli proseguiranno fino al 19 Gennaio 2022.

