Domani le “best four” della A di InLine si scontrano per la prima gara di Semifinale Scudetto

Le Semifinali Scudetto sono pronte al taglio del nastro. Domani alle 20:30 a Milano ed a Vicenza si svolgeranno le prime gare, che saranno poi seguite da

gara-2 Sabato a Legnaro ed Asiago e poi la Gara-3 Mercoledì prossimo di nuovo nelle stesse piste del primo match. HC Milano, Vincitore della Regular Season, nelle due gare giocate contro i padovani, hanno vinto ma sempre di misura. 2-1 il risultato in Veneto, 3-0 il risultato al Quanta Village, che ospiterà la gara a partire dalle 20:30. Il team di Andrea Bellini è il naturale favorito vista anche la stagione fin qui intrapresa, ma il Fox Legnaro dopo aver conquistato la sua prima Semifinale, ha la mente sgombra per poter sorprendere, come poi è accaduto durante l’anno. Alessio Lettera è il bomber dei meneghini con 22 reti per un totale di 31 punti, contro i 16 di Emanuele Ferrari ed i 15 di Jakub Bernad. Numeri importanti anche per i Fox con Daniele Carron top scorer con 16 reti e 25 punti, seguito dai 15 di Vaglieri e 13 di Calore. A livello difensivo, 27 le reti subite da Milano contro i 68 dei veneti.

La Semifinale più attesa è tra Vicenza MC Control ed Asiago Vipers. Che derby è atteso già da domani in un incontro che ha visto due vittorie per Vicenza ed uno per Asiago durante la stagione. Gli altopianesi hanno vinto il giorno 8 marzo per 5-4 all’overtime firmato da Davide Dal Sasso mentre a Novembre, il risultato al PalaFerrarin è stato 7-3 per i vicentini. In Coppa Italia il 3-2, con la doppia firma dello statunitense Nicholas Berger. 33 le reti subite dal team di Giuseppe Salgo contro i 52 dei Vipers di coach Luca Rigoni, ovvero la seconda e terza difesa della Serie A. A livello offensivo rimangono i due migliori attacchi della Regular Season: Alessandro Rossetto con le sue 20 reti e 34 punti complessivi, Tessari e Lorenzo Campulla, sono a quota 14 e 13, mentre dall’altro lato il bomber della Serie A, Andrea Delfino, è a quota 52 centri per un totale di ben 83 punti, 13 in più di Tobia Vendrame e 20 in più di Patrick Sebek. Una sfida ad alta tensione che sicuramente attirerà anche l’attenzione del pubblico.

Foto di Carola Fabrizia Semino

Playoff | Semifinali | Gara-1 | Mercoledì 2 Aprile 2025

h 20:30 – HC Milano x Fox Legnaro – Serie 0-0 – Arbitri: Alex Gallo e Mirco Artioli – DIRETTA STREAMING

h 20:30 – Vicenza MC Control x Asiago Vipers – Serie 0-0 – Arbitri: Simone Lega e Luca Marri – DIRETTA STREAMING

Playoff | Semifinali | Gara-2 | Sabato 5 Aprile 2025

h 18:30 – Fox Legnaro x HC Milano

h 20:30 – Asiago Vipers x Vicenza MC Control

Playoff | Semifinali | Gara-3 | Mercoledì 9 Aprile 2025

h 20:30 – HC Milano x Fox Legnaro

h 20:30 – Vicenza MC Control x Asiago Vipers

Playoff | Semifinali | Eventuale Gara-4 | Sabato 12 Aprile 2025

Playoff | Semifinali | Eventuale Gara-5 | Mercoledì 16 Aprile 2025

Com. Stam. + foto FISR