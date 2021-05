La pandemia ha cambiato lo stile di vita delle persone e ha consentito di vagliare nuove opportunità. Basta saperle intravedere e cogliere. Tutto si trasforma. Bisogna accompagnare i percorsi con l’accortezza di chi sa che deve costruire un futuro migliore.

La rivoluzione green tarda ad arrivare ma con l’impegno di tutti si potrà scrivere una pagina straordinaria. Le donne hanno un ruolo fondamentale in questo, occorre visione e prospettiva. Il libro è un viaggio dentro l’ambiente con percorsi di sensibilizzazione e di crescita personale. Riambientiamoci.

“Siamo autentiche, vere, a volte incomprensibili, volubili. È cambiato anche il modo in cui ci facciamo belle. Se stiamo bene con noi, siamo in armonia anche con gli altri, se ci sentiamo belle, riflettiamo luce ovunque: il meglio della femminilità. Non è necessario indossare i tacchi per mostrarsi fiere di noi stesse. La vera eleganza è essere sé stesse. Una donna è sensuale anche con indosso le scarpe da ginnastica. La forza del cervello è in grado di attrarre più di una scollatura”.

Natalia Re è un’imprenditrice di Palermo, del settore rifiuti. Dopo aver viaggiato in vari Paesi ha deciso di tornare in Sicilia per mettere radici. Le sue battaglie per la tutela dell’ambiente nascono dalla consapevolezza che nessun futuro può essere immaginato senza salvaguardare il Pianeta. Dal ruolo sociale, senza mai dimenticare la sua piccola Sophia, elabora un modello green come strumento di riflessione e stile di vita.

