Domani mattina seconda prova sulla Stelvio

Ultima prova sulla Stelvio prima del via della discesa. Sono continuati anche oggi pomeriggio i lavori sulla bellissima pista bormina, incensata ieri da un po’ tutti gli atleti, che domani mattina alle 11.30 vedrà cimentarsi gli uomini jet nella seconda prova cronometrata.

Una sorta di prova generale per la discesa di domani, con inizio sempre alle 11.30, che sarà il primo dei tre appuntamenti agonistici previsti sulla Stelvio. Il programma si concluderà infatti mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre con due Superg.

I big della specialità, Kilde, Feuz, Mayer, Kriechmayr e anche i nostri 4 moschettieri azzurri, Paris, Innerhofer, Marsaglia e Casse, approfitteranno della seconda prova per cercare di individuare le linee migliori e per trovare il giusto feeling con una pista come quella bormina che richiede la massima attenzione in ogni suo passaggio ed essere quindi prontissimi per la gara.

I giovani della nazionale italiana domani mattina, nella seconda prova, dovranno spingere sull’acceleratore per guadagnarsi il posto per la discesa. Dei 9 al via della seconda prova solo 8 potranno presentarsi martedì al cancelletto di partenza della discesa.



Ordine di partenza della seconda prova cronometrata: https://medias2.fis-ski.com/pdf/2022/AL/0047/2022AL0047SLT2.pdf

foto di : Pentaphoto

Com. Stam.

Foto 1: Dominik Paris – Foto 2: Matteo Marsaglia – Foto 3: Christof Innerhofer – Foto 4: Mattia Casse

Dominik Paris ( Pentaphoto )

Christof Innerhofer ( Pentaphoto )