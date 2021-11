Domani secondo giorno di documentaria: retrospettiva su Valentina Pedicini e proiezione del suo film “Dal profondo”

Per visioni Doc Italia Proiezione di “Pozzis – Samarcanda” e per Visioni dal Mondo “Mensch Horst”

Domani domenica 7 novembre, per il secondo giorno di Documentaria – il Festival di cinema documentario si parte con una retrospettiva: alle 17 al cinema De Seta per – “Lo Sguardo Altrove” la prima retrospettiva sul cinema di Valentina Pedicini, l’omaggio del Festival e degli organizzatori a questa grande regista e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo scomparsa l’anno scorso. L’incontro è a cura di Francesco Valvo sarà presente Costanza Quatriglio, direttrice del centro sperimentale di cinematografia di Palermo e saranno presenti anche gli allievi di Valentina Pedicini.



Sarà proiettato il film di Valentina del 2013 “Dal profondo“. Il racconto dell’ultima miniera di carbone in Sardegna, il lavoro quotidiano dell’unica minatrice italiana. Patrizia Saias, figlia e nipote di minatori, con il suo corpo ancora giovane, gli occhi azzurri e i capelli rossi, si cala 500 metri sotto terra, camminando nel buio, in compagnia di 150 colleghi, per scongiurare una chiusura ormai imminente. Valentina segue Patrizia e i suoi compagni minatori nelle lotte sindacali e nel loro lavoro quotidiano per due anni e mezzo.



Domani sarà presente in sala Patrizia Saias.



Per il concorso principale di Documentaria “Visioni Doc Italia” sarà proiettato al cinema De Seta alle 20.30 (ingresso gratuito con greenpass) il secondo titolo in concorso “Pozzis – Samarcanda” (Italia, 2020 – 86 min.) di Stefano Giacomuzzi. Cocco e Stefano sono due amici improbabili legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni e un passato tormentato, unico abitante di Pozzis. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley- Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà. Tra alti e bassi di un viaggio donchisciottesco che si rivelerà ben più grande del previsto solo la loro amicizia permetterà ad entrambi di raggiungere la propria meta.



Per la sezione “Visioni dal Mondo” (alle 23) sarà proiettato “Mensch Horst” (Germania, 2020 – 44 min.) di Mo Rhozyel, il racconto della profonda solitudine di un uomo.

Com. Stam.