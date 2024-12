Domani visite ed esami gratuiti alla Triolo Zancla per indigenti

Ultimo appuntamento dell’anno, domani, sabato, dalle 9.00 alle 12.00, per le visite gratuite alla Casa di cura Triolo Zancla in piazza Fonderia 23. Chi fosse interessato dovrà prenotarsi su whattapp al numero 379/2720296 e ricevere conferma.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Monreale ed è rivolta a persone, immigrati e palermitani, con isee basso, senza fissa dimora, privi di documenti di identità o codice fiscale e comunque in stato di indigenza. “E’ possibile effettuare – dice il titolare, dottor Luigi Triolo – un check per verificare lo stato di salute o fare accertamenti se si è affetti da gravi patologie. Facciamo la nostra piccola parte, che riprenderemo anche il prossimo anno, per curare persone che non hanno la possibilità di aspettare i tempi lunghi del servizio sanitario nazionale e non hanno la possibilità di pagarsi visite ed esami”.

Sabato è quindi possibile fare check di base con prelievi con dosaggio dei valori della glicemia, colesterolo, trigliceridi, creatinina, azotemia, emocromo e transaminasi. Check-up ecografico per verificare la presenza di eventuali patologie quali cisti, calcoli e similari. Check internistico per accertare eventuali patologie attraverso visita specifica. Check-up cardiologico per accertare eventuale presenza di patologie cardiovascolari. Si effettuano anche visite cardiologiche con misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Previsto anche check-up pediatrico per verificare lo stato di salute dei bambini.

Com. Stam.