Domenica 10 novembre ultima giornata della fase a gironi di A1

La formazione femminile del Ct Palermo, già in semifinale, cerca il 1° posto. Servirà almeno un pari interni contro Padova La compagine maschile sarà in Liguria contro Santa Margherita in una gara ininfluente ai fini della classifica

Si chiude la fase a gironi della serie A1 maschile e femminile che domenica 10 novembre vivrà la sua sesta giornata. Se per gli uomini il destino è già definito grazie al brillante 2° posto che significa permanenza diretta, la squadra femminile, nella gara casalinga contro il Tc Padova, si giocherà il 1° posto nel girone che le permetterebbe di disputare in casa il ritorno della semifinale scudetto.

Alla compagine capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni basterà pareggiare 2-2 per ottenere questo traguardo. Le semifinali sono in programma il 17 e il 24 novembre. Ct Palermo e Tc Padova sono già qualificate, mentre nel secondo girone tutto è ancora in ballo per i due pass che si contenderanno AT Verona, TC Rungg Bolzano e Tc Cagliari. Nel pomeriggio di domenica 10 novembre si conosceranno gli accoppiamenti delle semifinali.

Per quanto concerne la gara contro le venete biancoscudate che si trovano a 9 punti, ad una lunghezza di ritardo dal Ct Palermo, i due capitani potranno contare su Anastasia Abbagnato che a poco a poco sta recuperando dal fastidio alla caviglia che non le ha permesso di giocare la scorsa gara contro il Park Genova, su Virginia Ferrara e su una tra la spagnola Marina Bassols Ribera e la rumena Irina Fetecau. Quanto alla presenza di Giorgia Pedone (n. 206 al mondo) dipenderà dall’andamento del torneo Itf di Solarino in cui è la prima testa di serie e nella giornata odierna (8 novembre) disputerà ottavi di finale e, in caso di vittoria, i quarti del 25.000 dollari di scena allo Zaiera Tennis Resort che si concluderà domenica 10 novembre.

Sarà invece una gara ininfluente ai fini della classifica quella che Salvatore Caruso e compagni disputeranno in trasferta sull’erba sintetica di Santa Margherita Ligure. Ct Palermo già matematicamente secondo, e quindi con la salvezza in tasca senza far ricorso ai play out, Tc Santa Margherita già in semifinale. Nella formazione ligure, tra le favorite al titolo, sarà presente il top 50 spagnolo Pedro Martinez. Il Ct Palermo onorerà certamente l’impegno mettendo in campo i suoi due elementi di maggiore esperienza come Caruso e Alessandro Giannessi. Gabriele Piraino oggi giocherà i quarti di finale del 15.000 dollari di San Gregorio di Catania contro il napoletano Lorenzo Giustino.

La salvezza ottenuta con una giornata d’anticipo ha ovviamente reso felici i capitani Cocco e Cannova e la dirigenza.

“Non era assolutamente scontato arrivare al 2° posto e per di più in anticipo dato che nel girone c’era anche una squadra forte come il Tc Italia Forte dei Marmi oltre al Tc Santa Margherita che ha meritato la vittoria e penso sia una delle candidate allo scudetto – dichiara Davide Cocco -. Questo risultato lo reputo una piccola impresa per il fatto anche di non aver fatto ricorso ai tanti stranieri di valore presenti in organico. Siamo riusciti nell’intento di valorizzare i nostri ragazzi del settore giovanile come “Ciccio” Mineo e Riccardo Surano i quali hanno messo nel loro bagaglio diverse partite. Quanto a Piraino, Caruso e Giannessi si sono ancora una volta distinti per passione e impegno. Peccato aver lasciato per strada due punti nella prima giornata a Forte dei Marmi dove, se avessimo conquistato l’intera posta in palio, domenica a Santa Margherita il primo posto sarebbe stato ancora in discussione. Ma va comunque benissimo così – conclude il capitano –, complimenti ai ragazzi e un ringraziamento speciale al pubblico presente nelle tre gare interne che ha apprezzato l’impegno di tutti i nostri giocatori assai legati ai colori del club”.

Giorgia Pedone