Domenica 12 marzo aperta la lunga stagione di mountainbike a Concesio Granfondo MTB: dieci i campioni Csi

Netto predominio bresciano sul podio in ogni categoria al traguardo La GF Wild Valtrompia Mtb ha vestito di tricolore dieci ciclisti arancioblu

A Concesio (BS) domenica 12 marzo la GF Wild Valtrompia MTB 2023 ha assegnato i titoli nazionali CSI della Gran Fondo MTB, organizzata e curata dalle Società sportive Z53 Cycling team e Teamlife in collaborazione con il Csi Brescia, manifestazione a cui hanno preso parte oltre 350 mtbikers, dando anche il via circuito Brixia Adventure MTB 2023. Una ottantina i protagonisti ciessini in griglia alla partenza della gara nazionale che ha visto inerpicarsi i concorrenti al titolo tra suggestivi scorci della Valtrompia in un susseguirsi di salite, single-tracks e discese adrenaliniche. Lungo i 47 km del percorso con partenza da Concesio, ed attraverso i territori di Bovezzo, Conche, Villa Carcina e Lumezzane,al traguardo la vestizione della maglia scudettata cerchiata dal tricolore è stata appannaggio dei 10 miglior tempi per ogni categoria. Tutti bresciani i neocampioni della Gran Fondo, con tre successi per la Five Team, altri tre per la Asd Ciclimant-S Racing Team e due per la Scuderia Verzelletti.

Il prossimo traguardo nazionale del ciclismo arancioblu è fissato il 25 aprile con la prova su strada della Mediofondo di Ariano Irpino (AV).

I 10 CAMPIONI NAZIONALI

ELS Luca Bonaiti – Asd Five Team

M1 Nicola Facchinetti – Asd Ciclimant-S Racing Team

M2 Andrea Dennunzio – Asd Five Team

M3 Diego Tanghetti – Asd Spint Bike Lumezzane

M4 Jacopo Bettoni – Agobike Ass.Sportiva

M5 Diego Ricca – Asd Ciclimant-S Racing Team

M6 Claudio Ruta – Asd Scuderia Ciclistica Verzeletti

M7 Gianpaolo Fappani – Asd Ciclimant-S Racing Team

M8 Nicola D’Alessandro – Asd Scuderia Ciclistica Verzeletti

W3 Claudia Belussi – Asd Five Team

