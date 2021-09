L’attesa è finita come nel ciclismo siamo all’ultimo chilometro, con tutte le problematiche e le ristrettezze causate dalla pandemia da covid19, l’avvio dei Campionati Europei di baseball è vicino.

Il Comitato Organizzatore Locale, la Federazione Italiana Baseball Softball, la FIBS Piemonte, le Istituzioni direttamente coinvolte la Regione Piemonte, le Città Torino, di Avigliana e di Settimo Torinese, le società ospitanti Grizzlies Torino 48, Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Bc Settimo stanno lavorando senza sosta, affinché tutto sia perfetto! Le squadre nazionali sono pronte a scendere in campo, venerdì a Fossano ed a Novara sono state disputate le ultime amichevoli in preparazione ad EuroBaseball2021 che da 12 al 19 settembre che si svolgerà ad Avigliana, a Settimo Torinese (To) ed a Torino. Il torneo è il primo grande evento sportivo organizzato in Italia nell’era “covid”, il quale farà da preludio ad altri importanti competizioni che vedranno coinvolte la Città di Torino e la Regione Piemonte come: le Nitto ATP Finals ed il raggruppamento della Coppa Davis di tennis, la UEFA Nation League di calcio ed altri ancora. L’intero torneo sarà trasmesso in diretta streaming tramite il portale baseballsoftball.tv della Federazione Europea di Baseball e Softball, mentre le partite di qualificazione degli azzurri allenati dal manager Mike Piazza e le fasi finali saranno seguite in diretta da Sky Sport. Questa è la programmazione: 12/9 a Settimo Torinese ore 15 Italia vs Grecia, 13/9 a Torino ore 20:30 Italia vs Belgio, 14/9 ad Avigliana ore 20.30 Italia vs Austria, inoltre il match di quarto di finale che si svolgerà il 16/9 alle ore 15 a Settimo Torinese, le semifinali in programma il 17/9 ad Avigliana e le finali del 19/9 di Torino .La biglietteria è solo online, i biglietti possono essere acquistati tramite il portale www.ticketsms.it qui tutti i dettagli divisi per campo.- Avigliana https://www.ticketsms.it/location/Avigliana-Campo-baseball-Settimo Torinese https://www.ticketsms.it/location/Complesso-Valter-Aluffi-Torino https://www.ticketsms.it/location/Stadio-Paschetto-Torino

Questo il calendario della prima giornata del 12 settembre

Ore 10:00 Svezia-Repubblica Ceca (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Croazia-Germania (Torino)

Ore 11:00 Austria-Belgio (Avigliana)

Ore 15:00 Italia-Grecia (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Olanda-Slovacchia (Torino)

Ore 16:00 Spagna-Ucraina (Avigliana)

Ore 20:30 Israele-Russia (Torino)

Ore 20:30 Gran Bratagna-Francia (Avigliana)

Com. Stam.