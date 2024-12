Domenica 15 dicembre a Enna la Festa delle Racchette Siciliane

Il Teatro Francesco Paolo Neglia a partire dalle ore 10.30 celebrerà le gesta in Italia e all’estero degli atleti siciliani nelle quattro discipline all’interno della Fitp

Tennis, Padel, Beach Tennis e l’ultima arrivata Pickleball saranno gli sport oggetto dei premi legati alla consueta Festa delle Racchette Siciliane evento promosso dalla Fitp regionale in programma domenica 15 dicembre a partire dalle 10.30 presso il Teatro Neglia (ex Garibaldi) di Enna. Il confermato presidente regionale Giorgio Giordano, i consiglieri, i delegati e i fiduciari, consegneranno i premi per la stagione che sta per andare in archivio ai tanti atleti siciliani che si sono messi in luce non solo in Italia ma anche all’estero.

E i recenti “Supertennis Awards” hanno confermato, parlando di padel, come la Sicilia sia al vertice nel panorama nazionale. A Milano infatti sono stati premiati anche gli agrigentini Matteo Platania e Giorgia Di Paola e la trapanese Aurora Buscaino.

A Enna domenica prossima verranno assegnati, tra gli altri, il premio “Circolo dell’anno”, “atleta dell’anno”, e quelli “Fair play Simone Geracitano” e “Gabriele Palpacelli”. Previsti anche dei momenti di intrattenimento e la proiezione di un video che racchiude in sintesi la stagione 2024.

Questo il commento del presidente Giorgio Giordano sull’imminente evento di scena a Enna, città che ospita per la quarta volta consecutiva questa rassegna.

“Siamo felici di celebrare questa bellissima festa ancora una volta a Enna all’interno del bellissimo teatro Neglia – commenta Giordano – il sindaco Maurizio Di Pietro, sin dal primo anno, è stato entusiasta di ospitare questa prestigiosa manifestazione mettendoci a disposizione il teatro comunale, mostrando disponibilità e grande collaborazione ad ogni nostra richiesta. Le centinaia di persone che ogni anno, da tutte le parti della Sicilia, vengono ad assistere alla festa rimangono colpiti dalla bellezza di Enna, dall’ottima cucina e dall’ospitalità delle persone”.

Un anno trionfale per la regione in continua crescita non solo a livello di performance sui campi di gara ma anche di praticanti nelle varie discipline della Fitp.

“Il 2024 è stato un anno incredibile per il nostro movimento sia per i numeri che per i risultati. Abbiamo ottenuto tanti successi, sia a livello individuale che di squadra, in tutte le nostre quattro discipline. In tal senso – prosegue – abbiamo dovuto ridurre sensibilmente il numero dei premiati perché erano davvero tanti. Sono molto contento del lavoro fatto dal nostro comitato in questi quattro anni e la festa delle racchette sarà l’occasione per ringraziare il consiglio uscente e presentare il nuovo consiglio che è stato eletto lo scorso 3 novembre nell’assemblea elettiva di Caltanissetta e che – conclude Giordano – sarà in carica nei prossimi quattro anni”.

