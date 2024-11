Domenica 17 novembre il 1° round della semifinale scudetto di serie A1 femminile

In viale del Fante arriverà il Tc Rungg Bolzano. Sarà la rivincita del penultimo atto del campionato scorso. AT Verona – Tc Padova l’altra semifinale Sabato alle 15 le giocatrici del team palermitano palleggeranno sul campo centrale con gli allievi della Scuola Tennis

Ancora una volta il Tc Rungg Sudtirol sulla strada del Ct Palermo verso la finale scudetto in programma sabato 7 dicembre al Circolo della Stampa Sporting Torino. La speranza in viale del Fante è che la semifinale play off possa andare come la passata stagione quando il Ct Palermo vinse sia all’andata a Bolzano che al ritorno in Sicilia.

Domenica 17 novembre si disputerà a Palermo il primo atto, mentre domenica 24 novembre avrà luogo la sfida di ritorno sulla terra indoor di Bolzano. La compagine guidata dai capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni ha raggiunto le semifinali con due gare d’anticipo rispetto alla chiusura della fase a gironi anche se ha mancato il primo posto e, per questa ragione, Giorgia Pedone e compagne disputeranno l’andata tra le mura amiche. La seconda semifinale invece vedrà protagoniste, in un derby tutto veneto, AT Verona e Tc Padova. Gara d’andata a Verona.

Il Ct Palermo per la semifinale e, in caso di approdo in finale, potrà contare su una tra la spagnola top 150 Wta Marina Bassols Ribera, convocata questa settimana dalla Spagna per la Billie Jean King Cup, e la 28enne rumena Irina Fetecau, oltre al blocco del vivaio costituito da Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara e infine sulla 32enne aostana Martina Caregaro. Abbagnato, che da poche settimane fa base ad Alicante in Spagna per i suoi allenamenti dopo i due anni trascorsi a Cattolica all’Accademia di Galimberti, e Fetecau sono in ripresa. dopo che domenica 10 novembre contro il Tc Padova, sono state costrette al ritiro rispettivamente in singolare e nel doppio.

Il capitano del team altoatesino potrà invece disporre della spagnola 25enne, numero 240 al mondo, Angela Maria Fita Boluda, della tedesca naturalizzata italiana Silvia Ambrosio e delle due atlete del vivaio Verena Meliss e Lara Pfeifer.

Da segnalare che Pedone e Ambrosio sono ancora in gara al 25.000 dollari Itf di Solarino dove oggi disputeranno i quarti di finale. La finale è prevista nella giornata di domenica 17 novembre.

Il Tc Rungg nel suo girone ha totalizzato 10 punti frutto di due vittorie e quattro pareggi.

La gara di domenica mattina avrà un piacevole prologo sabato alle ore 15 quando le giocatrici della squadra palleggeranno sul campo centrale con gli allievi della Scuola Tennis del Circolo. Non solo scambi ma anche foto e gli immancabili autografi. Un’iniziativa già effettuata anche con la compagine maschile che nel 2022 era approdata fino all’ultimo atto.

Le parole del vicecapitano Davide Freni

“Certamente troveremo un’avversaria molto diversa da quella dello scorso anno e che con gli innesti della forte spagnola Fita Boluda e di Ambrosio ha effettuato un notevole step in avanti. Sarà una sfida molto impegnativa e che con ogni probabilità si deciderà al ritorno. Rispetto all’ultima gara sia Fetecau che Abbagnato stanno decisamente meglio. Sarà molto importante domenica il sostegno dei nostri soci così come quello dei giovanissimi allievi della Sat e dell’agonistica che sabato pomeriggio avranno il piacere di giocare con le componenti della squadra che l’indomani poi scenderà in campo”.

