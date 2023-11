Domenica 19 novembre ultima giornata fase a gironi di serie A1 Ct Palermo già in semifinale con entrambe le squadre

Caruso e compagni di scena a Perugia, ragazze in casa contro Beinasco Il 26 novembre e il 3 dicembre le semifinali play -off

Domenica 19 novembre sesta e ultima giornata della fase a gironi di serie A1 maschile e femminile ma con i verdetti, per quanto concerne le due compagini del Ct Palermo, già emessi in quanto si sa già che entrambe disputeranno le semifinali.

I ragazzi (finalisti nel 2022) hanno vinto il loro girone e nella sfida che li vedrà opposti in Umbria allo Junior Tennis Perugia di Francesco Passaro proveranno a raccogliere altri punti che possono essere utili dal momento che a decretare chi giocherà in casa il ritorno delle semifinali scudetto, dopo che verrà effettuato il sorteggio martedì 21 novembre, sarà la squadra, tra le due, che ne avrà fatti di più nel rispettivo girone. Oltre al Ct Palermo, già certa del 1° posto, e quindi della semifinale, è il Ct Vela Messina che ha già preso parte a due finali nel 2019 e nel 2021 perdendole entrambe. A un passo dal traguardo anche il Tc Crema e i campioni in carica del Tc Sinalunga.

Tra 48 ore sapremo quindi i nomi delle altre due semifinaliste. Andata il 26 novembre, ritorno il 3 dicembre. Nel weekend del 9-10 dicembre, stessa sede in campo indoor al veloce, le finali scudetto maschili e femminili.

Per quanto riguarda invece la compagine femminile che domenica 19 novembre alle 10 giocherà in casa contro Tennis Beinasco ha più certezze a livello di avversaria in semifinale, dovendo scontrarsi infatti con la seconda classificata dell’altro girone che sarà con ogni probabilità il Tc Rungg -sudtirol nelle cui fila è presente anche la licatese 26enne Dalila Spiteri. La squadra bolzanina dovrà non perdere davanti al proprio pubblico contro il Tc Padova per staccare il pass per le semifinali.

Il Ct Palermo avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Fino ad oggi la squadra siciliana ha fatto affidamento in ben 2 delle 5 giornate su atlete del proprio vivaio. Tre di esse, ovvero Giorgia Pedone, Federica Bilardo e Anastasia Abbagnato sono nella top 600 del ranking Wta e, parlando della 19enne Giorgia Pedone, anche tra le prime 10 giocatrici in Italia. La classe 2004 oggi (17 novembre) a Solarino disputerà i quarti di finale contro l’estone Maileen Nuudi.

1 Federica Bilardo 2 Gabriele Piraino foto by Massimo Ragusa

Com. Stam. + foto