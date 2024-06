Domenica 23 giugno si corre la 1a Comiso Race

La manifestazione, che animerà il pomeriggio estivo della cittadina del ragusano, è organizzata dall’ASD Athlon Kamarina. Dieci chilometri con percorso omologato e molto veloce. Spettacolo garantito anche grazie alla presenza di alcuni atleti di livello internazionale. L’evento è valido come quarta prova del circuito regionale Sicily Bronze Races. START alle ore 18.30

Comiso (RG). Lo spettacolo sportivo sarà di scena a Comiso, domenica prossima 23 giugno. L’occasione è data dalla prima edizione della Comiso Race, evento podistico organizzato dall’Athlon Kamarina, con il patrocinio del comune di Comiso. La manifestazione, sarà valida come quarta prova del circuito Sicily Bronze Races e 14esima prova del “Grand Prix degli Iblei 2024”.

LA GARA, IL PERCORSO

Il percorso è veloce e omologato, un rettangolo quasi perfetto che attraverserà le vie del centro storico di Comiso ed è stato studiato per elevare all’ennesima potenza l’indice di spettacolarità della gara. Quattro giri da 2500 ciascuno, la stessa distanza verrà affrontata dai camminatori della Walking, iniziativa, quest’ultima, che ritorna piacevolmente ad ogni tappa del circuito. Per tutti, partenza e arrivo sono previsti da piazza Fonte Diana, vero e proprio ombelico della cittadina di Comiso. START ALLE ORE 18.30

UNA START LIST CHE PROMETTE SPETTACOLO

A Comiso sarà gara incandescente e non ci riferiamo al clima. Ad annunciarlo è una start list per palati fini che ben alterna atleti d’oltre Stretto e altri autoctoni, un mix “bollente” per una gara che, sia al maschile che al femminile si prevede dall’esito incerto.

Tra gli uomini è annunciata la presenza del fortissimo atleta keniano Joseph Kimeli Kimutai dell’ASD Dinamo Sport, recente vincitore alla Mezza Maratona di Firenze e con un personale nella distanza di 61 minuti e 46 secondi. Louis Intunzinzi, atleta del Burundi è da poco in Italia e vanta un PB nella mezza di 1h03’45”. Atleta giovane, dagli ampi margini di miglioramento. A dare loro filo da torcere ci sarà Vincenzo Agnello, più volte in maglia azzurra e tesserato per l’ASD Sicilia Running Team. L’atleta di Misilmeri, allenato da Tommaso Ticali, è stato protagonista domenica scorsa alla gara internazionale “Telesia 10 km” che lo ha visto chiudere quinto assoluto, primo degli italiani, con il tempo di 30′ 21″. Domenica a Comiso ci sarà anche Francesco Ingargiola adesso master ma dal passato di atleta professionista con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Nel suo lungo palmares la medaglia d’oro ai Campionati mondiali Militari di Maratona nel 1995 e un crono nella distanza dei 42 km e 195 metri di 2h08’49” miglior siciliano di sempre in maratona.

Gara che promette fuochi di artificio anche al femminile, grazie anche alla presenza di un quartetto di primissimo livello. A cominciare dalla triatleta trapanese Federica Cernigliaro (Polisportiva Atletica Bagheria) tornata da poco alle gare, dopo la maternità e già vincitrice nella 10 chilometri disputata a Lascari il 9 giugno, con il tempo di 37’13”. Fresca di vittoria anche la compagna di squadra Claudia Licciardi, trionfatrice quest’anno alla Maratonina del Vino a Marsala e lo scorso 2 giugno a Palermo nel Trofeo Equilibra. Tra le più forti atlete siciliane in assoluto, in gara a Comiso c’è anche Angela La Monica, tesserata per la Mega Hobby Sport. L’atleta allenata da Francesco Augello guida la classifica del Sicily Bronze Races e già in questa prima parte di stagione ha ottenuto diverse vittorie tra distanze brevi e maratonine. In gara anche Elisa Parrini, atleta tesserata per la Polisportiva Ellera ASD e allenata da Salvatore Piazza. L’atleta toscana vanta un personal best nella mezza maratona di 1h25’12”. Il tutto sarà “condito” dai tantissimi atleti e atlete master che arriveranno da tutta la Sicilia e non solo.

La Comiso Race di fatto rappresenterà il giro di boa del circuito Sicily Bronze Races; dopo la pausa estiva, infatti, si riprenderà in autunno, il 6 ottobre, con la terza edizione del Trofeo Corri Augusta.

LORY BUSACCA: “IMPEGNO MASSIMO E COSTANTE PER GARA E CIRCUITO”

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente dell’Athlon Kamarina Lory Busacca per quella che si preannuncia una manifestazione di livello top: ” Quella di Comiso sarà la seconda gara che organizziamo per il circuito del Sicily Bronze Races (la prima a Scoglitti lo scorso 7 aprile n.d.r.) circuito che abbiamo fortemente voluto e che evento dopo evento cresce per numeri e consensi. Non è mai facile organizzare una gara, farlo con due, nel giro di un paio di mesi lo è ancora di più. Crediamo molto in quello che facciamo e l’impegno nostro è sempre massimo e costante al fine di garantire l’ennesimo evento ritagliato a misura di atleta”.

PROGRAMMA COMISO RACE

Riunione, partenza e arrivo, si terranno in Piazza Fonte Diana a Comiso (RG).

Ore 17:00 – 18:00 : Riunione giuria e concorrenti

Ore 18:30 : Partenza 10K

Ore 18:30 : Partenza Walking (in coda alla competitiva)

Ore 20:00 : Premiazioni

LA MISSION DEL CIRCUITO “SICILY BRONZE RACES”

Natura, arte, ospitalità c’è tutto questo e tanto altro ancora in quelle che non sono solo competizioni sportive. Infatti, così come recita la “mission” del circuito Sicily Bronze Races, l’obiettivo degli organizzatori, d’intesa con le amministrazioni locali, è quello di proporre, gara dopo gara, eventi che destagionalizzino l’offerta turistica, promuovendo le ricchezze, artistiche, gastronomiche e naturali del territorio.

Info:

Athlon kamarina (FB): https://www.facebook.com/profile.php?id=100071047042302 SicilyBronzeRaces: (FB): https://www.facebook.com/profile.php?id=61554804701268

Com. Stam. + foto