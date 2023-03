la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 venerdì 24 marzo – ore 18:00 Domenico Cosenza presenta Clinica dell’eccesso (Franco Angeli) Incontro organizzato dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano di Palermo

Il libro propone una rilettura della psicopatologia contemporanea, orientata dalla psicoanalisi di Freud e Lacan, che trova il suo fulcro nella dimensione dell’eccesso come tratto unificante che struttura, in diverse declinazioni, le forme sintomatiche più caratterizzanti della nostra epoca.

La prima parte del libro è una disamina critica della teoria pulsionale a partire da Lacan e Miller, che ha nella dimensione dell’eccesso il suo nucleo. Nel mondo contemporaneo, infatti, l’eccesso si affranca dal territorio dell’effrazione della legge e della trasgressione per presentarsi in forma sempre più “ordinaria” nelle diverse varianti psicopatologiche del senza-limite.

La seconda parte è dedicata all’adolescenza. Si indagano in particolare la riemergenza della pulsione nel tempo della pubertà e i suoi destini, per mostrare quanto permane fondamentalmente inalterato e quanto invece si presenta come inedito nell’adolescenza di oggi in rapporto all’epoca freudiana, in particolare attorno al tema dell’iniziazione e della crisi.

La terza parte esplora aspetti dei disturbi alimentari ancora parzialmente inindagati: il particolare rapporto tra corpo e linguaggio; la dimensione narcisistica dell’anoressia indagata nella sua struttura simbolica e libidica; la variante maschile dell’anoressia; la proposta dei disturbi alimentari come versione contemporanea della follia.

Infine, la quarta parte indaga il tema della filiazione nella contemporaneità, crocevia delicato in un’epoca in cui le possibilità della procreazione si sono amplificate per effetto degli sviluppi della scienza, aprendo lo spazio della parentalità a coppie omosessuali e a single. L’ambito della filiazione come trasmissione di un desiderio non anonimo viene affrontato in questo nuovo quadro.

Il volume si rivolge in modo particolare a coloro che sono interessati ad approfondire – sia come studenti universitari e allievi in formazione in ambito clinico, sia come terapeuti praticanti nel campo della cura del disagio psichico – l’approccio psicoanalitico nella lettura e nel trattamento dei sintomi contemporanei.

Domenico Cosenza, psicoanalista, è AME della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP). Professore a contratto di Psicopatologia dello Sviluppo all’Università degli Studi di Pavia, docente dell’Istituto Freudiano, è presidente di Kliné, sede milanese della Federazione Italiana Disturbi Alimentari (FIDA). Tra i suoi volumi: Jacques Lacan e il problema della tecnica in psicoanalisi (Astrolabio, 2003); Il muro dell’anoressia (Astrolabio, 2008); Le refus dans l’anorexie (Presses Universitaires de Rennes, 2014); con L. Ciccolini (a cura di), Il trattamento dei disturbi alimentari in contesti istituzionali (Angeli, 2015); Il cibo e l’inconscio. Psicoanalisi e disturbi alimentari (Angeli, 2018).

