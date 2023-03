Don Paolo Politi, nuovo parroco a San Cono

SAN CONO. Don Paolo Politi è da oggi il nuovo Parroco al quale è stata affidata la Parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, in piazza Umberto I. Ad annunciarlo è il sindaco del Comune di San Cono, Nuccio Barbera, che insieme al Vescovo della Diocesi calatina, Calogero Peri, sarà presente oggi pomeriggio all’immissione canonica del nuovo parroco.

Per quanto riguarda la cerimonia di ingresso del nuovo parroco, sabato 11 marzo, alle ore 17, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Don Paolo Politi sarà accolto dalle Autorità Civili e Militari. Seguirà un omaggio floreale al Santo Patrono, San Cono, e un corteo verso la Chiesa Madre per le vie: Vittorio Emanuele, Giusti, San Gennaro e Piazza Umberto I. Alle ore 18 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Peri che lunedì 20 marzo, nella Basilica Cattedrale di Caltagirone celebrerà una santa messa in occasione dellaricorrenza del suo tredicesimo anniversario di consacrazione episcopale.

Don Paolo Politi, ha voluto esprimere la sua “gioia e trepidazione” inviando una lettera ai fedeli parrocchiani dove, fra le altre cose, si legge: Vengo con il desiderio di amare e servire questa Comunità e con molta serenità mi preparo a trasferirmi in mezzo a voi. Ringrazio il Vescovo per la fiducia e non vedo l’ora di cominciare il mio ministero a San Cono. Vengo con la speranza che insieme potremo continuare l’opera che Dio ci affida… Le vostre aspettative sono tante e anche diverse… mi chiedo: sarò in grado di rispondere? L’ascolto dev’essere il primo passo, ma bisogna farlo con la mente e il cuore aperti, senza pregiudizi… Confido nella vostra disponibilità di aiuto per poter svolgere il mio servizio di parroco e insieme a voi far crescere, sempre più la nostra comunità, come “casa di speranza, luogo di comunione e segno della presenza di Dio tra le case degli uomini. Assieme a voi desidero ascoltare le nuove esigenze del territorio, certamente in evoluzione e con le Istituzioni collaborare per rendere sempre più il nostro territorio un luogo di civile convivenza e di autentico rispetto della persona umana. L’ascolto reciproco,il dialogo serio e sincero, la voglia di collaborare devono essere il terreno fecondo dove fiorisce una comunità matura nella fede e rispettosa delle diversità…”

Questo invece il pensiero del primo cittadino di San Cono, Nuccio Barbera: “Desidero porgere a Don Paolo Politi – a nome di tutti i miei concittadini e dell’Amministrazione comunale – un caloroso benvenuto nella nostra Comunità, che, in poco tempo e con immenso nostro piacere, è già divenuta anche la sua Comunità. La solennità dell’occasione del suo ingresso in Parrocchia è dimostrato dalla fervida attesa di tante persone. San Cono è una Comunità generosa, operosa e premurosa. Da parte dell’Amministrazione Comunale possiamo assicurargli che gli garantiremo la massima disponibilità all’ascolto, al confronto e al sostegno, nel comune sentire che si sostanzia nel condividere, come abbiamo condiviso, il fondamentale ed irrinunciabile principio, che diventa obiettivo primario, che sta al centro di tutto, al centro dei rispettivi nostri impegni: il servizio alla persona, per cercare di offrire una valida risposta ai suoi bisogni e alle sue necessità. Sappiamo che con Don Paolo potremo contare su una proficua collaborazione su temi di primaria importanza come la formazione e la crescita culturale, didattica e civica dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi e il sostegno e l’intervento in situazioni di difficoltà e di disagio, in ossequio ed in adempimento ad una progettualità che si sforza di investire nella Comunità e conseguentemente di costruire una solida Comunità che non si dimentica dei più deboli e dei più fragili, ma che, al contrario, si afferma e si rafforza convintamente con la presenza e con l’utile contributo di tutti. Insomma siamo felici di avere qui con noi, a San Cono, Don Paolo Politi che si è posto sin da subito come un amico, come una persona che non alza le barriere ma le abbatte, una persona che non chiude le porte ma le apre, una persona che si pone all’ascolto, che condivide e che assicura una collaborazione che si connota anche per la sua gioiosità e per la sua capacità propositiva. Per cui le ragazze e i ragazzi, gli uomini e le donne di San Cono, sono ben felici di incontrarlo. A tal proposito – fa sapere il sindaco Nuccio Barbera – invito tutta la cittadinanza ad essere presente e partecipare al gioioso evento.”

