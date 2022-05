Donata al Comune di Capaci la prima opera virtuale dedicata a Giovanni Falcone in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio

Memoriale AF9222: (Albero Falcone, 92 l’anno della strage di Capaci e 22 l’anno del trentennale) così si chiama l’opera NFT accessibile attraverso la tecnologia blockchain: un identificativo univoco nft (non fungible token) sotto forma di qrcode, una volta scansionato con qualsiasi smartphone, porterà alla visualizzazione dell’opera digitale, alla sua certificazione, e una serie di informazioni che vengono rese in maniera permanente ed inalterate

Per la prima volta, un’opera d’arte dedicata alla memoria di Giovanni Falcone vive nel mondo digitale e sarà il Comune di Capaci a custodirla.

Si tratta di Memoriale AF9222 (Albero Falcone, 1992, 2022), il monumento che sarà realizzato attorno all’albero Falcone ai giardini a lago di Como, per ricordare l’esplosione per mano della mafia che portò alla morte del magistrato Giovanni Falcone, insieme con la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Un progetto dell’Architetto Paolo Albano, in collaborazione con il Comune di Como, il Centro Studi Sociali contro le mafie – Progetto San Francesco e la Fondazione Minoprio, e con il supporto del Polo Scientifico e Tecnologico di Comonext.

Intento dei progettisti è stato quello di produrre un segno geometrico con una F integrata con fiori (garofani) e pietra chiatra, sulla quale è riportata la scritta “Memoriale AF9222” con i loghi del Progetto San Francesco e del Comune di Como. La forma geometrica riportata è quella del pentagono, i cui lati, tutti uguali, richiamano le cinque vittime della Strage, a simboleggiare che tutte hanno la stessa rilevanza e vanno ricordate in egual misura.

L’opera, che sarà donata al Comune di Capaci in occasione del Trentennale dalle Strage, sarà accessibile attraverso la tecnologia Blockchain: un identificativo univoco NFT (Non Fungible Token) sotto forma di QrCode, una volta scansionato con qualsiasi smartphone, porterà alla visualizzazione dell’opera digitale, alla sua certificazione, e una serie di informazioni che vengono rese in maniera permanente ed inalterate.

L’identità digitale del Comune di Capaci per poter ricevere l’opera digitale, che sarà disponibile sul sito del Comune di Capaci e sulle pagine Facebook dell’Amministrazione comunale e della Biblioteca comunale Francesca Morvillo, è stata fornita da PATeamResearch. La stessa rimarrà nella disponibilità del Comune per eventuali progetti digitali futuri, che potranno coinvolgere anche le realtà scolastiche.

Un’opera, quindi, davvero alla portata di tutti, capace di creare una sintesi di prim’ordine tra cultura della legalità, innovazione e giustizia sociale.

«Uno splendido gesto che si trasforma in una grande opportunità di innovazione per il nostro Comune. Un doveroso, ma sentito Grazie quindi all’Arch. Albano e a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto, che si sposa perfettamente con le iniziative in corso a Capaci in occasione del Trentennale, tese a promuovere l’arte (in ogni sua declinazione) come strumento di educazione alla legalità» – così ha dichiarato il Sindaco Pietro Puccio, esprimendo gratitudine e riconoscenza a nome di tutta l’Amministrazione e la Comunità di Capaci.

L’NFT è stato creato durante la Conferenza Stampa di presentazione del progetto, tenutasi il 18 maggio – giorno della nascita del giudice Falcone – presso l’auditorium di ComoNext – Innovation Hub, nella quale il Comune di Capaci è stato rappresentato dall’Assessora alla Cultura Rita Di Maggio.

La transazione dell’opera avverrà invece alle ore 17:58 di lunedì 23 maggio, orario in cui ebbe luogo la Strage.

foto della conferenza stampa di presentazione del progetto

Com. Stam./foto