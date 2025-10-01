Notizie

Donna dispersa a Favara, Pace: “Vicini alla famiglia e a chi è impegnato nelle ricerche”

Carmelo Pace, capogruppo della Dc

Favara – “Seguo con profonda apprensione la drammatica vicenda che sta colpendo la comunità di Favara, dove una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua durante il violento
nubifragio che si è abbattuto sul territorio”. Lo dichiara l’on. Carmelo Pace, capogruppo Dc all’Ars.

“In queste ore di angoscia, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che stanno partecipando con coraggio alle ricerche: dai vigili del fuoco ai sommozzatori, dai volontari ai cittadini. Questo non è il momento delle polemiche e delle accuse, ma quello delle preghiere, affinché la donna possa essere ritrovata e possa tornare dai suoi cari”.

