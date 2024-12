“Donne sull’urlo di una crisi” Ridere delle crisi, all’Agricantus si può  con Mary Cipolla, Iaia Corcione e Tiziana Martilotti

Nel teatro diretto da Vito Meccio mercoledì 4 dicembre sarà proposto lo spettacolo musicale (fuori abbonamento) “Donne sull’urlo di una crisi”: scritto da Gianni Nanfa e Mary Cipolla spazia tra le beghe, le ansie e gli agi del nostro tempo

Un trio comico tutto al femminile, il cui urlo sarà l’occasione per ridere e riflettere. Al Teatro Agricantus di Palermo mercoledì 4 dicembre alle ore 21 andrà in scena “Donne sull’urlo di una crisi”, spettacolo – fuori abbonamento – scritto da Gianni Nanfa e Mary Cipolla, che vedrà in scena tre straordinarie attrici: la stessa Mary Cipolla con Iaia Corcione e Tiziana Martilotti, insieme in scena perché mosse da un comune interrogativo che fa il verso a una canzonetta dei primi anni del secolo scorso, cantata da Rodolfo De Angeli: Ma cos’è questa crisi? Ma soprattutto, perché non ne siamo più usciti?

Per tentare di trovare una risposta le tre attrici esploreranno fatti, luoghi e situazioni emblematiche, come relazioni di coppia, sanità, intelligenza artificiale e varie nevrosi.

Perché le “crisi” possono essere esistenziali, economiche, di coppia, di nervi…per non parlare delle crisi di governo. «Appunto meglio non parlarne – dice Mary Cipolla -. La stretta attualità ha il difetto di invecchiare presto. Ogni crisi politica, ogni caduta di governo ci costringe a rimaneggiare i copioni, e poi la gente a sentir parlare di politica ormai si intristisce».

Invece con questo spettacolo si ride davanti a un susseguirsi di quadri e situazioni diverse: ora tra le corsie di un ospedale, ora a sentire le lagnanze di una moglie per un marito che non sa fare la spesa, o per il battibecco di due automobiliste che si contendono un parcheggio. Mary Cipolla, Iaia Corcione e Tiziana Martilotti spazieranno in lungo e in largo tra le beghe, le ansie e gli agi del vivere del nostro tempo. A far loro da complice sul palco il maestro Nicola Vitale che, con il suo pianoforte, accompagnerà le tante battute e i tanti momenti canori in cui il trio sfoggerà voci belle e intonate. “Donne sull’urlo di una crisi” è prodotto dall’Associazione Fata Morgana con il sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo allo sport e allo spettacolo.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Biglietti: intero € 20; ridotto € 18

