Donne vittime di violenza. Contributo regionale al Comune per il servizio assicurato nelle strutture di accoglienza

L’Assessorato alla Famiglia del Comune di Marsala comunica che la Regione Siciliana ha assegnato al Settore Sociale un contributo di oltre 30 mila euro per l’attività svolta nel contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Un servizio che l’Amministrazione Grillo assicura nell’ambito della sua programmazione in ambito sociale, recentemente illustrata in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Al riguardo, ampia è la collaborazione del Comune di Marsala con le Forze dell’Ordine, i Centri antiviolenza e le Associazioni femminili, cui le donne si rivolgono per chiedere tutela personale e giuridica in caso di maltrattamenti. “L’obiettivo è quello di proteggere e salvaguardare la loro incolumità fisica e psichica, nei tempi previsti da ciascun percorso personalizzato, afferma l’assessore Valentina Piraino. Un lavoro in rete, dove le strutture d’accoglienza operano in sinergia con i servizi sociosanitari e assistenziali del territorio”. Nei primi nove mesi dell’anno in corso, sono state cinque le donne marsalesi – ed altrettanti i figli minori – cui l’Amministrazione Grillo ha assicurato ospitalità in strutture di accoglienza. A queste, il Comune di Marsala corrisponde le relative “rette di ricovero”, avanzando contestualmente richiesta di contributo all’Assessorato regionale alle Politiche sociali.

