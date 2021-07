«La partecipazione delle donne alla vita politica del nostro paese è stata oggetto, negli ultimi tempi, di un dibattito acceso che ha permesso di puntare i riflettori su un grave problema di rappresentanza femminile nelle istituzioni.

Per tutta risposta, in un governo regionale già caratterizzato da una presenza femminile irrisoria, le forze di maggioranza propongono di abolire la doppia preferenza di genere alle elezioni comunali. In un momento storico in cui le donne sono state le più colpite dalla crisi pandemica, una certa classe politica lavora alacremente per indebolirne anche la rappresentatività nelle istituzioni».

Così Aurora Ferreri, responsabile del Dipartimento Diritti e Politiche di genere del Pd di Palermo,commenta la decisione di Forza Italia di far votare all’Ars l’eliminazione della doppia preferenza di genere alle elezioni comunali.

«Se da una parte ci troviamo di fronte all’ennesimo gesto di ipocrisia del centro destra, che fino a poco tempo fa si vantava di aver votato insieme a noi la legge regionale che prevede la presenza di un terzo delle donne in giunta mentre adesso spinge per rimuovere la doppia preferenza di genere, il Partito Democratico, tramite la sua deputazione, ha presentato un disegno di legge che prevede di estenderla anche alle elezioni regionali. Inoltre, il Dipartimento Diritti e Politiche di genere del Pd di Palermo sta lavorando all’elaborazione di un documento che tenda a rafforzare la parità di genere in tutte le iniziative nonché nelle liste che il partito presenterà alle prossime elezioni. Le donne sanno che il raggiungimento della piena parità passa per una rivoluzione culturale che il Partito Democratico ha deciso di mettere in moto e non intende fare un solo passo indietro in questa direzione».

