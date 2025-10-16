Doppia sfida per Pavel Group: Slovenia e Taormina nel mirino

Due appuntamenti di cartello per la squadra di Serravalle Pistoiese, pronta a nuove soddisfazioni con il giovanissimo Lenzi al Rally Soča Valley e Novelli e Rizzo che debutteranno con la Fabia RS a Taormina.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Di nuovo due impegni di cartello per Pavel Group, pronta dunque a nuove sfide e a mettere le mani su nuovi trofei.

Terzo impegno rallistico “vero” per il giovanissimo Lorenzo Lenzi, che con al fianco il lucchese Federico Grilli sarà di nuovo oltre le alpi, stavolta in Slovenia per il Rally Soča Valley, sesto appuntamento dello Slovenian Rally Championship. Il rally si corre nella zona del Posočje (Valle del fiume Soča), con base a Kobarid.

Il 16enne pilota valdinievolino, reduce dal notevole doppio debutto in Croazia la Skoda Fabia R5 Evo, sarà della partita con la stessa vettura, con l’obiettivo di proseguire l’apprendistato nella nuova dimensione del correre su strada, provenendo da esperienze, sempre rallistiche, in circuito.

Una sola giornata di gara, quella di Sabato 18 ottobre, per la gara, che offre un totale di circa ottanta chilometri cronometrati, suddivisi in due giri e con l’inizio previsto con il doppio passaggio su “Gora Rocka” (14,09 km) e su “Kolovrat” (10,54 km). A metà pomeriggio ci si sposterà sui tratti di “Vrsno” (7,20 km) e di “Čezsoča” (7,41 km), anche questi da ripetere per due passaggi consecutivi.

“Il percorso, a vederlo dai video che ho trovato in rete, presenta un alternarsi interessante di tratti veloci e lenti, strade strette e larghe, con continui saliscendi – commenta Lenzi – quindi diciamo che c’è un po’ di tutto ed è proprio quello che mi serve per crescere di esperienza. Non mi aspetto nessun particolare risultato a livello di posizionamento, ma cercheremo di sfruttare al meglio questa occasione per fare esperienza su asfalto e continuare il nostro percorso di apprendimento, visto comunque che nelle due precedenti esperienze i riscontri cronometrici sono stati in linea con tanti piloti più esperi di me e che conoscevano assai meglio il percorso”.

La Soča Valley è una delle zone più spettacolari della Slovenia occidentale, al confine con l’Italia. Il luogo è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, con il fiume Isonzo (Soča in sloveno) dalle acque color turchese, e si trova relativamente vicina al confine italiano – la zona di Caporetto/Kobarid dista circa 50 chilometri da Cividale del Friuli.

Dalla Slovenia alla Sicilia il passo è tanto lungo quanto breve, per Pavel Group. L’altra squadra di tecnici e meccanici sarà al via, servendo due Skoda Fabia entrambe nell’ultima versione RS/Rally2, al Rally di Taormina, sesto e conclusivo atto della Coppa Rally di Zona 9. Tra i circa 90 equipaggi iscritti spiccano i nomi di Marcello Rizzo e Antonio Pittella e di Diego Novelli con Alessandro Anastasi. Per entrambi sarà il debutto con la nuova versione della Fabia, con la quale di certo si pongono tra i protagonisti di prima scena. Rizzo, dopo le recenti performance con la vecchia versione della vettura ceka, punta in alto, dopo che nel 2024 uno stop forzato lo privò del secondo posto, quel secondo posto che se lo assicurò invece Novelli, il quale conta anche lui di ripetere lo strepitoso risultato.

Si entra nel vivo del programma giovedì 16 ottobre con le ricognizioni del percorso di gara aperte a tutti gli equipaggi che potranno usare esclusivamente auto stradali sotto l’attenta sorveglianza dei Commissari di Percorso e nel pieno rispetto del Codice della Strada. La prima novità arriva nella serata di venerdì 17, giornata che si apre con le verifiche a Santa Teresa Riva, quando alle 19.30 e fino alle 22.30 si svolgerà lo shakedown su 2,6 Km della PS “Savoca”. Lo start della competizione alle 14.31 dal cuore di Taormina in Piazza Vittorio Emanuele II, dove gli equipaggi faranno ritorno alle 17.40 di domenica 19.

NELLA FOTO: Lenzi in azione (foto AmicoRally)

Com. Stam. + foto