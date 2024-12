Doppietta sul podio per la RO racing all’Union Rally Event

La RO racing conquista, con due equipaggi sul podio, la classifica riservata alle scuderie all’Union Rally Event che si è corso lo scorso fine settimana a Sperlonga, Pico e Ceccano.

Al secondo posto di Andrea Minchella e Daiana Darderi e al terzo di Riccardo Di Iuorio e Fiore Iscaro si sono aggiunti: Mario Trotta con Federico Germiani, Antonio Trotta con Giacomo Verrico e Fabio Carnevale con Roberto Lombardi, tutti nella “Top Ten”.

Si sta concludendo con prestazioni molto lusinghiere la stagione agonistica per i colori della scuderia RO racing. All’Union Rally Event, gara che ha visto fondersi in un’unica competizione la Ronde di Sperlonga e il RaIly di Pico Ceccano, il sodalizio siciliano ha fatto manbassa di successi. Risultati che hanno consentito alla squadra di Cianciana di poter primeggiare anche nella classifica riservata alle scuderie.

Sulle strade della Riviera d’Ulisse e del frusinate le prestazioni sono state davvero altisonanti. Andrea Minchella e Daiana Darderi, a bordo della loro Skoda Fabia RS, sono stati artefici di una gara da incorniciare e, marciando costantemente al primo posto dietro alla potente vettura WRC Plus dell’equipaggio vincitore, sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio. Abbondantemente riscattato il credito nei confronti della Dea Bendata per Riccardo Di Iuorio e Fiore Iscaro. Il pilota molisano e il suo navigatore hanno regalato spettacolo con la loro Skoda Fabia R5 ed hanno meritatamente completato il podio della classifica generale. Esordio positivo in classe R5 per Mario Trotta, in coppia con Federico Germiani. Il driver ciociaro dopo aver preso le misure alla sua vettura Boema ha dato prova della sua classe concludendo al quinto posto della generale, dopo aver duellato contro i compagni di scuderia Antonio Trotta con Giacomo Verrico anche loro al via con una Fabia, ma in versione Evo. I due per pochissimi secondi si sono dovuti accontentare della sesta piazza. Prova di carattere per Fabio Carnevale e Roberto Lombardi, settimi al termine con la loro Skoda Fabia R5. Poco fortunata la gara di Samuele Nota e Gianluca Gelardi, che, con la loro Skoda Fabia Evo, avrebbero meritato un posto nella Top Ten negatogli da una uscita di strada costata diversi secondi in classifica. In classe Super 1600, con una Renault Clio, Mario Cerro e Daniele Pelagalli si sono impossessati della vittoria di classe e del secondo posto di Gruppo. Nella combattutissima categoria Rally4, esordio positivo per i vice campioni italiani junior Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini. Il pilota di Rocca d’Evandro e il suo navigatore veneto hanno condotto la loro Peugeot 208 GT al secondo posto di classe. Gara arrembante e spettacolare per Michael Rendina e Massimo Moriconi che hanno portato la loro Renault Clio al terzo posto di categoria. Nella stessa classe settimo Gianni Stracqualursi, in coppia con Marco Ferrante e nono Alessandro Vallone con Mauro Persichilli. In classe R2B, il giovanissimo Carlo Nicoletti, con accanto Giuseppe Buscemi, ha magistralmente guidato la sua Peugeot 208 aspirata lasciandosi alle spalle vetture ben più potenti. I due siciliani sono giunti quindicesimi in classifica generale e primi di classe. Nella stessa categoria Antonio Curatti e Giuliano Galeti sono giunti secondi. In N3 Giovanni Gigante e Francesco Cerro, con la loro Renault Clio, si sono piazzati quarti di categoria. Tra le piccole N2 Samuele Miele e Matteo Lotta hanno condotto la loro Citroen Saxo al quarto posto.

Al Bacci Master Show, che si è disputato al Circuito Internazionale di Napoli, Jessica Scarafone ha ancora una volta sfoderato una prestazione da urlo imponendosi, con la sua Citroen Ax Sport, nel Gruppo E1 Ita e tra le Dame.

Com. Stam. + foto