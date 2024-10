Doppio impegno nel weekend di Motor Zone ASD

La scuderia di Buggiano sarà in forze al Città di Pistoia, con ben sette equipaggi, e si schiererà al via anche del Terra Sarda.

Buggiano (PT) – Si preannuncia un fine settimana ad alto tasso adrenalinico quello che vivrà Motor Zone ASD, chiamata ad un doppio impegno e con i suoi alfieri schierati tra il 45° Rally Città di Pistoia ed il 12° Rally Terra Sarda.

Sarà, giocoforza, l’ultimo atto della Coppa Rally di Zona 7, visti i pochi chilometri che lo separano dalla sede del sodalizio presieduto da Stefano Baldecchi, a catalizzare le principali attenzioni, con ben 7 equipaggi al via. Saranno Fabio Pinelli e Alessandro Vivarelli ad aprire le partenze, con l’intento di inserirsi nella lotta per la classifica assoluta, a bordo della Hyundai i20 NG Rally2 di Friulmotor e gommata Hankook Motorsport, che supporta l’attività sportiva del pilota valdinievolino. Dopo alcuni anni di assenza, si rivedrà in gara Paolo Biagini, navigato da Fabio Bianchini, che rispolvererà il suo iconico Peugeot 309 GTI A7 arancione, una garanzia di spettacolo e pronto a dire la propria in una classe molto competitiva. Saranno ben tre gli equipaggi di scuderia che si confronteranno in classe N2, dove Stefano Giannini e Camilla Gaggioli, sulla loro Peugeot 106, difenderanno con i denti il loro attuale primato di classe, e festeggiare così il titolo regionale. Debutto poi per Samuele Giannini, figlio di Stefano, che avrà Riccardo Meconi alle note e la Peugeot 106 di Palone Racing Team a sua disposizione, mentre il garfagnino Marco Cancherini, insieme al lucchese Stefano Gentilini, proseguirà il suo percorso di crescita, schierandosi al via con una Citroen Saxo VTS preparata dai Fratelli Selmi. Ancora una sfida “in famiglia”, questa volta con le Fiat 600 Kit A0, tra Riccardo Vespesiani, navigato da Luca Carignani, e Jacopo Quiriconi, con Cristian Chicchi alle note. Il pilota di Popiglio sarà nuovamente al volante dell’esemplare della lucchese BRT Racing, deciso a conquistare la vetta di classe, mentre Quiriconi, tornato alle corse in occasione della Coppa Città di Lucca, avrà a disposizione la vettura dei Fratelli Selmi.

Saranno gli asfalti della Sardegna, validi per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Tour European Rally, a fare da palcoscenico alla prestazione di Fabrizio De Sanctis. L’esperto pilota lucchese darà battaglia nella classe Rally5, al volante di una Renault Clio ed affiancato da Fabio Rinaldi, in una gara che ha già disputato nella passata stagione.

“Non ci sarà da annoiarsi in questi due giorni – le parole di Stefano Baldecchi, presidente di Motor Zone ASD – Dalla Toscana, vicino casa, all’impegno al di là del mare, in Sardegna, i nostri alfieri saranno chiamati a portare in alto il vessillo di scuderia, e siamo certi che sapranno mettersi tutti in evidenza. Non mi resta che augurare buon divertimento a tutti, passando un bel fine settimana tra i motori, ed al nostro sodalizio di poter festeggiare qualche bel risultato.”

Saranno 7 prove e 62,28 km a definire la classifica del 45° Rally Città di Pistoia, che si avvierà sabato 5, nel pomeriggio, da Piazza Gavinana, nel centro della città, per farvi ritorno domenica 6, dalle 16.30.

Il 12° Rally Terra Sarda sarà anch’esso strutturato su due giornate di gara, contando 12 prove speciali, 6 da ripetere due volte ed equamente divise tra le due tappe, con partenza da Arzachena sabato all’ora di pranzo ed arrivo l’indomani, dopo 72,16 km di sfide al cronometro, a Porto Cervo, dalle 15.20.

Nelle foto (free copyright Thomas Imagery): Giannini-Gaggioli, Riccardo Vespesiani e Jacopo Quiriconi in gara.

CS