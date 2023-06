Doppio podio di Guido Pini dei Pata Talenti Azzurri FMI Velocità a Jerez

Il terzo appuntamento stagionale del Mondiale JuniorGP e della European Talent Cup svoltosi a Jerez de la Frontera ha nuovamente riaffermato il valore dei Pata Talenti Azzurri FMI.

In Andalusia i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono confrontati nell’élite di entrambi i campionati dove, a tutti gli effetti, sono affermati e comprovati protagonisti.

Partendo dalla European Talent Cup, con il numero #1 ben in vista sul cupolino da Campione in carica Guido Pini (AC Racing Team) è salito due volte sul podio. Al terzo posto di Gara 1 ha fatto seguire il secondo conseguito in Gara 2, ottenendo un bottino di 36 punti nel fine settimana che gli ha permesso di appropriarsi della quarta posizione in campionato.

Podio sfiorato per Edoardo ‘Dodò’ Boggio (Aspar Junior Team), quarto in entrambe le gare e quinto in classifica con 70 punti a referto, difendendosi egregiamente nonostante due infortuni ravvicinati accusati nell’ultimo periodo. Al rientro proprio dopo un prolungato stop, si è distinto in positivo al suo esordio stagionale Leonardo Zanni (Finetwork MIR Junior Team). Nonostante tuttora si ritrovi costretto a camminare con l’ausilio delle stampelle, in sella ha dato prova di un buon potenziale velocistico con il tredicesimo posto di Gara 1 e, soprattutto, il decimo nella seconda gara in programma.

Sempre nella European Talent Cup, Edoardo ‘Edos’ Liguori (Pasini Racing Dodici Motorsport) ha vissuto un fine settimana in crescendo, passando dal ventesimo posto di Gara 1 al tredicesimo della seconda. Trasferta andalusa complicata invece per Giulio Pugliese (AC Racing Team). A seguito di due brutte cadute nel corso delle prove si è dovuto qualificare attraverso la Last Chance Race conclusa al secondo posto, portando a termine le due gare in ventitreesima e ventiduesima posizione, ritrovandosi tuttavia nono in campionato alla prima stagione completa nella ETC.

Passando al Mondiale JuniorGP, Luca Lunetta (AC Racing Team) si conferma il miglior pilota italiano al via con il quarto posto di Gara 1 ed in campionato, preparandosi al meglio per l’imminente wild card al Gran Premio d’Italia del Mondiale Moto3 al Mugello con la KTM del team MT Helmets-MSi in collaborazione proprio con l’AC Racing Team. Da Campione CIV Moto3 in carica, Cesare Tiezzi (AC Racing Team) sta continuando a far esperienza, annoverando un ventesimo posto in Gara 1 a Jerez.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Lasciamo Jerez con grande soddisfazione, considerando che i Talenti Azzurri sono protagonisti in tutte le categorie, ma non solo. I nostri ragazzi sono presi in considerazione dalle squadre come piloti veri, di talento, che danno il gas a cominciare da Pini, Boggio e Lunetta che possono giocarsi le posizioni che contano in un campionato molto formativo ed estremamente difficile. Partendo dalla European Talent Cup, Guido Pini ha dimostrato che può lottare per la vittoria in tutte le gare, viaggiando anche quest’anno, dopo il titolo vinto nel 2022, con tempi record. Per il ritorno sul podio di Dodò Boggio è invece solo questione di tempo, considerando che si ritrova sempre in volata per questo traguardo e, a Jerez, ha concluso due volte quarto. Bene anche Leonardo Zanni al rientro: cammina ancora con l’ausilio delle stampelle per via del suo recente infortunio, ma ha messo in mostra riferimenti cronometrici significativi ed ha ottenuto un bel risultato in Gara 2. Per quanto concerne Edos Liguori e Giulio Pugliese, stanno facendo esperienza alla loro prima stagione completa in un campionato dove ci sono piloti che conoscono queste moto e piste da persino 3 anni a questa parte. Pugliese ha visto il suo weekend pressoché compromesso da due cadute ad altissima velocità nel corso delle prove, tanto da dover prender parte alla Last Chance Race per qualificarsi. Superate difficoltà iniziali, Liguori altresì ha rialzato la testa con buoni tempi a referto, pertanto siamo fiduciosi che, dopo gli ottimi risultati nel CIV, possa proseguire questo suo percorso di crescita al meglio anche nella Talent Cup. Nel Mondiale JuniorGP ancora una volta Luca Lunetta si è messo in mostra, mentre Cesare Tiezzi ha vissuto un weekend difficile e, comprensibilmente, al debutto ha bisogno di tempo per adattarsi a questa nuova realtà. Adesso con tutti i Talenti Azzurri affronteremo una giornata di allenamento collegiale al Misanino, funzionale a rifinire un po’ di aspetti in previsione dei prossimi impegni previsti dal calendario“.

Il fine settimana del 10-11 giugno vedrà i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati su due fronti. Al Mugello per il Gran Premio d’Italia del Mondiale Moto3 nonché teatro della quarta tappa della Red Bull MotoGP Rookies Cup, mentre all’Autodromo dell’Umbria di Magione andrà in scena il secondo round del CIV Junior 2023.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

