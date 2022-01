Roma – Venerdì 7 gennaio 2022, presso la Sala Paolo Poli, in Via Capitan Consalvo n. 2 ad Ostia (Roma), l’Associazione Fata Morgana presenta “Dove – La Notte della Scimmia Rosa” con Alex Elton.

Attrice italo – inglese, doppiatrice, già allieva di Gigi Proietti e Mariangela Melato, la Elton è specializzata nel tea­tro fi­si­co, emozionale, d’improvvisazione e nel­la clo­w­ne­rie. Come Per­for­mer spa­zia at­tra­verso vari ge­ne­ri artistici: ope­ra lirica, pro­sa com­me­dia musicale, tea­tro bril­lan­te e cinema. E’ mol­to nota an­che a Pa­ler­mo, per numerosi spettacoli nei Tea­tri Bion­do, Zap­pa­là, Jolly e Le­lio, e spesso in cop­pia con l’at­tri­ce e re­gi­sta Mary Cipolla. In “Dove – La Notte della Scimmia Rosa, avviene un incontro assurdo, un luogo assurdo dove si intrecciano, magie, ricordi, avventure, musiche e canzoni. In fondo a tutto un dubbio: se è un sogno chi dei due è un sognatore e chi è il sognato? Un monologo con musiche dal vivo, con una curiosa ambientazione: un marciapiede notturno, su cui un musicista di strada (Clark), taciturno e burbero “scarica” una donna (Ara) semiaddormentata, in preda ai postumi di una sbronza. Da dove vengono? Si conoscono? E’ l’incontro di due solitudini. La donna si sveglia: ha fatto uno stranissimo sogno… e nel raccontarlo al suo interlocutore, quel sogno accende in Ara mille ricordi, avventure, emozioni mancate, altri sogni, osservazioni semiserie ed altre realtà. Clark non parla, ma le risponde in musica e il pentagramma sembra essere l’unico linguaggio con cui i due riescono a comunicare. Oltre alle suggestioni musicali scelte e create appositamente per lo spettacolo, fioccano gli omaggi musicali (Charles Trenet, Ivano Fossati, Dorothy Fields, i grandi musical). Drammaturgia e regia di Riccardo Bàrbera, musiche originali, contrabbasso e chitarra, Ermanno Dodaro, assistente alla regia Michele Mancarella, coreografie curate da Leda Lojodice.

Franco Verruso

Com. Stam.