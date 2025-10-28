Cronaca

Dovrà scontare 11 anni di carcere un 29enne destinatario di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica

• Bookmarks: 12

Castel Maggiore (BO): I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna, nei confronti di un 29enne bolognese.

Rintracciato dai Carabinieri, è stato arrestato e tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare una pena residua complessiva di 11 anni , mesi 2 e 9 giorni di reclusione, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna, ricevute in passato per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2017 e il 2022 a Bologna

12 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
79 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *