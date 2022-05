DP World Tour: 7 azzurri al Dutch Open, torneo con vista Major

Migliozzi, Laporta, E.Molinari, Paratore, Bertasio, Pavan e Gagli in Olanda. L’evento mette in palio 3 posti per il The Open e rappresenta uno step fondamentale per lo US Open

Il DP World Tour dal 26 al 29 maggio sarà protagonista a Cromvoirt, in Olanda, per il Dutch Open. Sul percorso del Bernardus Golf saranno sette gli azzurri in gara, in un torneo storico (la prima edizione s’è giocata nel 1912) che rappresenta un trampolino di lancio non solo per lo US Open (16-19 giugno a Brookline, in Massachussetts) ma anche per il The Open. Con i migliori tre classificati al Dutch Open che si garantiranno (se non già qualificati) un posto per giocare a luglio (14-17), in Scozia, la 150esima edizione del Major più antico del golf.

Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. Questi gli italiani che scenderanno in campo in Olanda. In un torneo dunque fondamentale, che mette in palio un montepremi di 1.750.000 euro, con “vista” sul terzo e sul quarto Major del 2022. Perché il Dutch Open, dopo il British Masters e il Soudal Open (e insieme al Porsche European Open, 2-5 giugno ad Amburgo), è tra i quattro eventi che permettono ai migliori dieci di una speciale classifica di staccare il pass per lo US Open.

A difendere il titolo a Cromvoirt sarà lo svedese Kristoffer Broberg che, nel 2021, tornò al successo sei anni dopo l’ultima volta (2015 al BMW Masters). Tra i past winner della competizione ecco anche il cinese Ashun Wu (2018), il francese Romain Wattel (2017), l’olandese Joost Luiten (2013 e 2016, insegue il tris di successi davanti al proprio pubblico) e il belga Thomas Pieters (2015).

Il torneo in diretta su GOLFTV – Il Dutch Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV. Nelle prime due giornate di gara, giovedì 25 e venerdì 26 maggio, dalle ore 13:30 alle 18:30. Mentre il terzo e il quarto round, in programma rispettivamente sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle ore 13:30 alle 18:00.

Com. Stam.