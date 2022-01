DP World Tour: cinque azzurri al Dubai Desert Classic LPGA Tour, Giulia Molinaro in Florida. C’è anche Nelly Korda

Migliozzi, Laporta, E.Molinari, Pavan e Bertasio impegnati negli Emirati Arabi Uniti nel secondo evento stagionale delle Rolex Series. Casey difende il titolo, Morikawa cerca il riscatto Gainbridge LPGA, sul massimo circuito americano femminile la proette veneta comincia il suo 2022

A Dubai cinque azzurri nel secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2022 – Dopo l’Abu Dhabi HSBC Championship, il Dp World Tour torna protagonista con lo Slync.io Dubai Desert Classic, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 30 gennaio. A Dubai, nel secondo torneo stagionale delle Rolex Series, che mette in palio 8.000.000 di dollari, saranno cinque gli azzurri in gara: Andrea Pavan (reduce dal 25/o posto ad Abu Dhabi), Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari e Nino Bertasio (con questi ultimi quattro tutti desiderosi di riscattare l’uscita al taglio della scorsa settimana). L’evento, arrivato alla 33esima edizione, per la 31esima volta si giocherà sul percorso dell’Emirates Golf Club. In scena per la prima volta nel 1989 (quando a imporsi fu l’inglese Mark James), solo in due occasioni (nel 1999 e nel 2000) si disputò al Dubai Creek Golf & Yacht Club.

Casey difende il titolo, Morikawa cerca il riscatto – A Dubai difenderà il titolo Paul Casey. Reduce dal 16/o posto al Singapore Open (Asian Tour), il 44enne di Cheltenham (Inghilterra) lo scorso anno a Dubai ha festeggiato il quindicesimo titolo sul circuito (che nel 2022 ha cambiato nome passando da European Tour a Dp World Tour). L’ultimo giocatore ad imporsi consecutivamente nella competizione fu, nel 2014, lo scozzese Stephen Gallacher.

Field di grande livello negli Emirati Arabi Uniti dove saranno in gara anche tre tra i migliori dieci giocatori al mondo: l’americano Collin Morikawa (secondo nel world ranking), chiamato a riscattare il deludente risultato ottenuto ad Abu Dhabi (dove ha chiuso la competizione al 62/o posto). E ancora: il norvegese Viktor Hovland (quinto al mondo) e il nordirlandese Rory McIlroy (numero 8 che ha fatto suo questo evento nel 2009 e nel 2015). Tra i past winner in campo, oltre a Casey e McIlroy ecco, tra gli altri, pure l’australiano Lucas Herbert (2020), il cinese Haotong Li (2018), lo spagnolo Sergio Garcia (2017), l’inglese Danny Willett (2016) e Gallacher (2013 e 2014).

Dopo il successo all’Abu Dhabi HSBC Championship, il belga Thomas Pieters (passato dalla 69/a alla 31/a posizione nel world ranking) è tra i favoriti della vigilia. Puntano a recitare un ruolo da protagonisti pure gli inglesi Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Lee Westwood e Ian Poulter, oltre all’irlandese Shane Lowry, all’austriaco Bernd Wiesberger, al francese Victor Perez, allo spagnolo Rafa Cabrera Bello, ai gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard (vincitore nel 2021 del DS Automobiles 78° Open d’Italia) e ai sudafricani Garrick Higgo, Brandon Stone e Justin Harding.

Il torneo in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il Dubai Desert Classic verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 27 gennaio, dalle ore 8:30 alle 14:30 su GOLFTV. E dalle 10:30 alle 14:30 su Eurosport 2.

LPGA Tour, in Florida il debutto stagionale di Giulia Molinaro – Giulia Molinaro nel giugno del 2021 ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera in un Major chiudendo al terzo posto il KPMG Women’s PGA Championship. Poi, ha rappresentato l’Italia del golf femminile (insieme a Lucrezia Colombotto Rosso) ai Giochi di Tokyo. Dopo una stagione da ricordare, la Molinaro è pronta a iniziare il suo 2022. La proette veneta dal 27 al 30 gennaio sarà tra le concorrenti del Gainbridge LPGA at Boca Rio, secondo evento stagionale del massimo circuito americano femminile.

Nelly Korda, regina del golf femminile, insegue il bis – A Boca Raton (nella Contea di Palm Beach), nella terza edizione della manifestazione, sarà l’americana Nelly Korda a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La regina del golf femminile la scorsa settimana ha chiuso al quarto posto (dopo aver chiuso in testa il terzo round) il Tournament of Champions vinto da un’altra statunitense, Danielle Kang (ottava nel ranking mondiale), ora a caccia di un altro grande risultato. In campo ci saranno altre campionesse della disciplina quali la neozelandese Lydia Ko (terza al mondo), la sudcoreana Inbee Park (quarta), la giapponese Nasa Hataoka (settima), la filippina Yuka Saso (nona) e la canadese Brooke Henderson (decima). Nel field ci sono dunque sette tra le più forti proette del pianeta. L’evento, che si gioca al Boca Rio Golf Club, mette in palio 2.000.000 di dollari, di cui 300.000 andranno alla vincitrice.

Com. Stam.