Dr. Antonio Russo: il 23 novembre Confintesa ancora costretta a manifestare per la riqualificazione dei dipendenti regionali categoria A e B

Confintesa Federazione Regionale Dipendenti A e B organizzerà per il 23 novembre una manifestazione davanti Palazzo d’Orleans.

Perché nulla è stato fatto finora se non una PEO pasticciata di cui non se ne sentiva il bisogno. Si consideri anche che il personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana versa in uno stato di grave disagio (totale assenza di meritocrazia, carriere bloccate, stipendi estremamente variabili a parità di effettive mansioni svolte, etc.). Ai problemi “endemici” dei dipendenti regionali si deve aggiungere che dal 2018 si parla di commissione paritetica per la riqualificazione del personale. Ora, sulla scia dei nuovi indirizzi che provengono dal governo nazionale, forse la riqualificazione si farà. Ma il problema è come ? Sempre sacrificando i dipendenti A e B ?

“Ricorderemo al Presidente Musumeci e al governo regionale che ci sono ingiustizie profonde che vanno sanate e cattive abitudini che vanno eliminate, come far svolgere mansioni superiori a chi viene pagato poco più di mille euro al mese; bisogna dare all’apparato amministrativo di questa Regione una scossa ! Bisogna incentivare le persone ad andare avanti e a trovare motivazione nel loro lavoro. Per questo, abbiamo bisogno di tenere alta l’attenzione del Presidente Musumeci e del suo governo sul rinnovo del contratto e sulla riqualificazione e riclassificazione di tutto il personale della Regione Siciliana”, così dichiara il Dr. Antonio Russo, Segretario Regionale Confintesa Federazione Dipendenti A e B.

Martedì 23 novembre, a Piazza Indipendenza a Palermo, sarà necessaria la presenza di tutti quanti quei dipendenti che si ritrovano nelle nostre recriminazioni e che credono nella fattività delle rivendicazioni sindacali quale strumento idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

