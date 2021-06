“Le imprese che lavorano in mare devono essere tutelate. Ho chiesto, quindi, al sottosegretario Amendola di inserire nella risoluzione approvata in vista del prossimo Consiglio europeo un passaggio a cui tengo in modo particolare.

C’e’ scritto che occorrerà assicurare che, nei partenariati strategici dell’Unione europea con i Paesi dell’Africa del Nord, siano garantite adeguate misure di sicurezza alle imprese che operano nel Mediterraneo” così Gabriella Giammanco, Vice Presidente del gruppo Forza Italia al Senato, portavoce azzurra in Sicilia e capogruppo in Commissione Politiche dell’Unione Europea, intervenendo in Aula in presenza del Presidente Draghi.

“Solo pochi mesi fa alcuni nostri pescatori sono stati sequestrati dai libici e non è stato un caso isolato. Serve mettere in sicurezza le nostre marinerie, affinché questi pescatori possano svolgere serenamente il loro lavoro senza mettere a rischio la loro stessa vita.

Mi auguro che anche lei prenda a cuore questo punto e lo sottoponga ai partner europei” ha concluso Giammanco.

Com. Stam.