Droga nel quartiere Santo Stefano: 41enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 41enne italiano, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti droga che i Carabinieri stavano effettuando per le vie del Quartiere Santo Stefano, con particolare attenzione a un appartamento condominiale dove viveva un soggetto sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Alla vista del 41enne che stava tornando a casa, i Carabinieri si sono qualificati e dopo averlo informato della situazione, lo hanno invitato ad entrare in casa e hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di 626 grammi di hashish, 471 grammi di marijuana, del materiale atto al confezionamento della droga, una serra domestica di una cinquantina di piantine di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 5.000 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.