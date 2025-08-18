Due agenti della Polizia di Stato di Milano soccorrono escursionista in montagna

Nel pomeriggio del 15 agosto scorso, due agenti della Polizia di Stato di Milano, liberi dal servizio, hanno prestato un intervento di soccorso in località Monte Barro – Galbiate (LC), nei pressi della Baita degli Alpini.

Mentre percorrevano un sentiero a circa 800 metri di quota, i due poliziotti del Commissariato Lorenteggio hanno udito delle richieste di aiuto provenienti da una zona impervia. Raggiunto il luogo, hanno individuato un uomo anziano, sprovvisto di cellulare, riverso a terra in evidente stato di malessere e in posizione particolarmente pericolosa, a ridosso di un dirupo. Dopo essersi qualificati, i due agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’uomo, con pregressi problemi di salute, e lo hanno assistito fino all’arrivo dei soccorsi da loro contattati. Subito dopo, uno dei due ha raggiunto i mezzi di emergenza sopraggiunti per guidarli lungo il sentiero e abbreviare i tempi di intervento.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino, che hanno provveduto al trasporto in barella dell’infortunato fino all’autolettiga, per il successivo ricovero presso l’Ospedale di Lecco, dove è giunto in codice giallo e dove, successivamente, è stato dichiarato fuori pericolo.

Al termine dell’intervento, il Presidente dell’Associazione Alpini della Baita di Galbiate ha espresso i più sentiti ringraziamenti ai due agenti per la prontezza, il coraggio e il senso del dovere dimostrati, sottolineando la costante vicinanza e disponibilità della Polizia di Stato al servizio della collettività, anche al di fuori dei compiti istituzionali.