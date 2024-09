 Due argenti e un bronzo per i velocisti azzurri nell’ultima tappa di Coppa Europa Speed a Casalecchio di Reno. Robbiati solleva la Coppa Europa all Around

Finali ad alto contenuto tricolore nella tappa di Coppa Europa Speed a Casalecchio di Reno (BO): nel comparto femminile ben 6 azzurre su 8 finaliste e sul fronte maschile 6 italiani fra i 16 finalisti.

In qualifica Matteo Zurloni ottiene il miglior tempo, con 5.16”, e ottengono con lui il pass per la fase finale Fossali, Robbiati, Zodda (rispettivamente 4°, 5° e 6° in qualifica), Adriano Egidi e Alessandro Giorgianni (rispettivamente 11° e 13°).

Si ferma alle qualifiche Daniele Balestrazzi, in 22° posizione.

Agli ottavi Zurloni supera il rivale ucraino che cade, Fossali vince la sfida col compagno di squadra Giorgianni, Robbiati ha la meglio sul tedesco Bader, Zodda supera l’altro azzurro Egidi.

Ai quarti Zurloni perde l’appoggio del piede e cede il passo all’austriaco Knapp.

Fossali ha la meglio su Robbiati in una bella sfida che termina col 5.13” di Ludovico.

Altra sfida al cardiopalma quella fra lo spagnolo Cardona e Zodda, che viene superato di 3 centesimi dall’iberico.

In semifinale Fossali ribadisce il suo 5.13” contro l’austriaco Knapp e guadagna la finale, che lo vede competere con il tedesco Carmanns. Un problema tecnico interrompe la gara e crea un certo nervosismo. Quando la sfida riparte l’azzurro perde un appiglio a metà run e la vittoria va al rivale, ma Ludovico conquista comunque un’importante medaglia d’argento.

Matteo Zurloni chiude in 5° posizione, Zodda in 6°, Robbiati in 7°, Egidi in 11° e Giorgianni in 12°.

Ed ecco il commento a caldo del Campione Europeo Ludovico Fossali: “A volte la testa gioca qualche scherzo, e questa volta non sono riuscita a gestirla. So che è l’ultima gara della stagione per Carmanns, mi ha detto che non sarà a Seul, quindi buon per lui. Per me è un buon periodo di forma, dopo un inizio di stagione un po’ deludente: ho lavorato duramente e ora il lavoro sta dando i suoi frutti, ne sono molto felice. Sarò in Corea per lottare per il podio di Coppa del Mondo, con Matteo e Samuel (Watson). Per me ormai Sam è irraggiungibile, però affronterò Matteo e gli altri ragazzi per salire sul podio.”

Nelle qualifiche femminili è Giulia Randi a guidare il gruppo, con il suo 7.21”.

La finale femminile, che parte dai quarti, è decisamente tinta di tricolore, con 6 finaliste azzurre su 8. Giulia Randi supera Sara Strocchi che scivola all’inizio della run, Agnese Fiorio supera Erica Piscopo, Arianna Mortarino ed Eva Mengoli commettono qualche errore e vengono superate la prima dalla polacca Brozek e la seconda dalla tedesca Ritter.

In semifinale la Randi cade e cede il passo alla compagna di squadra Fiorio, che accede così alla finale per l’oro. Nella finalina per il bronzo Giulia, con un notevole 7.09”, si aggiudica la medaglia ai danni di Franziska Ritter. Nella finale per l’oro Agnese Fiorio compete per la prima piazza e sfiora la vittoria, ma deve accontentarsi dell’argento, mentre l’oro va alla Brozek.

Questi i piazzamenti delle altre azzurre: Piscopo, Mengoli, Mortarino e Strocchi chiudono rispettivamente in 5°, 6°, 7° e 8° posizione.

Essendo la quinta ed ultima tappa di Coppa Europa sono state assegnati anche i titoli di circuito, che rappresentano un altro grande successo per il tricolore. Infatti il vincitore all around della Coppa Europa Speed 2024 è Luca Robbiati. Terzo posto per Ludovico Fossali e nella classifica femminile un notevolissimo terzo posto anche per Sara Strocchi.

La tappa europea di Casalecchio di Reno ha sottolineato l’alto livello della nostra squadra di velocisti. Confidiamo che questi risultati generino positive vibes per gli atleti che concorreranno dal 2 al 6 ottobre nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Seoul.

