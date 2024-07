Due arresti della Polizia di Stato nelle stazioni di Milano Cadorna e Rogoredo

Ieri a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 48 e 51anni, entrambi con precedenti, rispettivamente per esecuzione di un ordine per la carcerazione e per evasione.

Ieri mattina gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Cadorna, hanno fermato il 48enne che alla vista dei poliziotti ha provato a nascondersi tra i viaggiatori, motivo per il quale è stato fermato e, a seguito di accertamenti, è risultato essere ricercato dal Tribunale di Milano, dovendo scontare 8 mesi di reclusione per il reato di lesione aggravate.

Sempre in mattinata gli agenti della Polfer, in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, hanno fermato per un controllo il 51enne che, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per accertamenti. L’uomo è risultato essere ricercato per il reato di evasione poiché, dopo aver ricevuto un permesso premio di poche ore, non è rientrato nell’istituto penitenziario di Torino dove era detenuto.