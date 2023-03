Due i successi di classe per la RO racing al Rally della Val d’Orcia

Due vittorie di classe, con Mattonen e Giulia Taglienti e con Luca Santoro e Doriano Maini, per i colori della scuderia RO racing al Rally della Val d’Orcia, prima sfida del Campionato italiano rally terra. Ritiro per Sergio Farris e Rosario Merendino, in Spagna, al Rally Costa Brava, prima uscita stagionale del Campionato europeo rally auto storiche.

Bottino pieno in Toscana per i portacolori della scuderia RO racing nel primo appuntamento del Campionato italiano rally terra. Sugli sterrati della provincia di Siena, alla quattordicesima edizione del Rally della Val d’Orcia, gli alfieri del sodalizio siciliano hanno centrato due vittorie di classe. A Radicofani, Mattonen e Giulia Taglienti, a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo X, gommata Mrf Tyres, dopo il successo in campionato nella scorsa stagione, hanno ribadito il loro primato nella classe N4. In classe R4 Luca Santoro e Doriano Maini hanno condotto alla vittoria la loro Mitsubishi Lancer Evo IX. In classe N3, quarta posizione finale per Renault Clio condotta da Williams Cerroni e Davide Bragalia che hanno provato a rimontare in classifica, dopo aver rimediato un ritardo pesante nelle prime battute di gara.

Da dimenticare la loro prima partecipazione al Rally Costa Brava, gara di apertura del Campionato europeo rally auto storiche, per Sergio Farris e Rosario Merendino. L’equipaggio sardo siculo ha da subito accusato noie al motore della propria Porsche 911 RSR del Quarto Raggruppamento e ha preferito non prendere il via nella seconda tappa della gara spagnola.

