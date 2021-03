E’ on line il bando del video contest “IO POSSO – Uscire dalla violenza: il potere di generare libertà per sé, per tutte e tutti” dell’associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza – la prima associazione italiana di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere.

L’iniziativa è finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.

Il premio è un invito rivolto a giovani videomaker – dai 18 ai 30 anni – che dovranno realizzare un video di 2 minuti. Al centro la capacità generativa di trasformare la propria vita e, dunque, la forza che alimenta la libertà di essere sé stesse: è necessario rappresentare la violenza contro le donne non come viene abitualmente fatto attraverso immagini di donne ferite nel corpo, con occhi pesti, sofferenti, “vittime”, ma come protagoniste vincenti del riscatto.

Il concorso intende premiare infatti produzioni video che raccontino il cambiamento culturale, una diversa rappresentazione del femminile, un nuovo modo di vivere, di agire nello spazio, consapevoli che “Io posso”.

Sono ammessi al concorso video inediti realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di registrazione e tipologia narrativa, registrati in interno o esterni, a condizione che presentino contenuti originali, non coperti da copyright.

Il termine per inviare i video è il 31 marzo 2021. Per consultare il bando e saperne di più cliccare qui

Com. Stam. Fonte Informa Giovani