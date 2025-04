Due modenesi della solo Dance Senior alla prima tappa dell’Artistic International Series a Buenos Aires (1-13 aprile) 

Al via la prima semifinale dell’Artistic International Series 2025 con due atlete italiane della Senior Solo Dance: la pluricampionessa mondiale Roberta Sasso e la compagna di club Giulia Panini, entrambe dell’Invicta Skate.

La location che dal 5 al 13 aprile ospiterà l’evento marchiato World Skate sarà Buenos Aires (Argentina), e più precisamente il Parque Olimpico de la Juventud. La seconda semifinale, già a calendario, si terrà invece a Trieste dall’8 al 19 maggio. Per quanto riguarda l’attesa finale, invece, si sa solo che sarà nel mese di giugno in Italia. Ad entrambi gli appuntamenti dell’AIS parteciperanno i migliori atleti di tutto il mondo con l’obiettivo comune di accedere alla fase finale. Nuove regole per questa edizione: dopo i programmi corti solamente i primi 18 pattinatori in classifica potranno eseguire la free dance. Inoltre i pattinatori Junior e Senior gareggeranno anche per i punti cruciali del World Skate Rankings, punti che avranno un ruolo chiave nel determinare la griglia di partenza ai prossimi Campionati Mondiali in Cina. Dopo le due semifinali, quindi, i migliori pattinatori a livello globale si daranno appuntamento in Italia per la fase finale dell’AIS. Il processo di qualificazione per la finale garantisce una rosa di atleti equa e competitiva, con un massimo di 8 uomini e 8 donne delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior, specialità Singolo, Solo dance, Coppie artistico e Coppie danza. I finalisti verranno selezionati in base al loro punteggio complessivo più alto nei round di semifinale; il pattinatore con il punteggio più alto di ogni Nazione verrà considerato per primo, così ogni Paese avrà modo di essere rappresentato.

PAROLA ALLE PROTAGONISTE. “Ho deciso di partecipare alla tappa di Buenos Aires per il meraviglioso ricordo che conservo dei World Skate Games 2022 che si erano svolti proprio nella capitale argentina; in quell’occasione avevo vinto il mio secondo titolo Junior – racconta Roberta Sasso, modenese classe 2004 campionessa mondiale in carica Solo dance e Coppie danza Senior -. Per me è stato forse il Mondiale più bello per le emozioni vissute e per il calore del pubblico. Volevo inoltre testare i programmi nuovi poiché mi aspetta una stagione difficile dove dovrò cercare di riconfermare le medaglie d’oro ottenute nel 2024 a Rimini. Ho montato da poco la free dance, sono curiosa di vedere cosa ne pensano i giudici in campo internazionale prima di presentarla anche alla semifinale di Trieste a cui comunque parteciperò. E dopo la gara mi fermerò un paio di giorni per visitare Buenos Aires”.

“Sono entusiasta di partecipare a questa competizione, se penso a quattro anni fa non mi sarei mai immaginata qui – sono invece le parole della promettente Giulia Panini, modenese classe 2002, quarta alla Coppa Europa dello scorso anno -. Ho iniziato con la Solo dance nel 2020, quindi di fatto ho preso parte alle gare nel 2021 già in categoria Senior. L’impegno e i sacrifici mi hanno portato all’AIS, ma la mia giornata si divide tra il lavoro come supplente di matematica e fisica in un liceo scientifico, gli studi magistrali in Matematica e gli allenamenti in pista. Nella free dance porterò un programma impegnativo non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo poiché presenterò le quattro emozioni, spero di riuscire a trasmetterle al pubblico argentino”.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla World Skate Tv

Foto di Raniero Corbelletti (Roberta Sasso)

