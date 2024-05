Due nuovi Asili nido nel territorio comunale. Assegnati a Marsala oltre 3 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione e Merito per realizzare le scuole a Bosco e ad Amabilina per una capienza complessiva di 120 posti. Il sindaco Grillo: “Migliora l’offerta educativa, a sostegno delle donne e delle famiglie”

Marsala è rientrata a pieno titolo nel Piano nazionale per Asili Nido promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul totale dei 387 Comuni italiani ammessi a finanziamento, infatti, al territorio comunale è stato attribuito l’11° posto in graduatoria, risultando di fatto assegnatario di oltre 3 milioni di euro. I due nuovi asili nido sorgeranno nel quartiere Amabilina (un ampliamento per ulteriori 60 posti) e in contrada Bosco (è prevista la demolizione dell’edificio esistente), per un totale di 120 nuovi posti. Il sindaco Massimo Grillo: “Oltre ad accrescere l’offerta didattico-educativa fin dalla prima infanzia, incoraggiamo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro al fine di poter meglio conciliare vita familiare e professionale”. I due nuovi asili nido di Bosco e Amabilina rispondono agli standard prescritti in termini di elevata efficienza energetica, nonché di assoluto rispetto dell’ambiente, secondo i rispettivi parametri (NZEB e DNSH) richiesti dalle direttive europee. L’Ufficio Speciale per l’attuazione del Pnrr, diretto da Alessandro Putaggio, è ora in attesa dell’emissione del decreto ministeriale di accreditamento delle risorse, al fine di avviare le procedure di aggiudicazione, per la quale è fissato il termine del prossimo ottobre.

Com. Stam.