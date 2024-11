Due professionisti siciliani entrano a far parte del Cavalierato del Mare  e del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ambienta 

La Delegazione siciliana di Marevivo si arricchisce con due nuove importanti nomine

Firenze 16 novembre 2024 – Marevivo Nazionale annuncia con grande soddisfazione due prestigiosi riconoscimenti che rafforzano la delegazione siciliana dell’associazione, confermando l’impegno per la tutela dell’ambiente e della cultura in Sicilia:

la nomina del Dott. Mimmo Macaluso, medico chirurgo presso l’Ospedale di Ribera, nel Comitato Tecnico Scientifico, e il conferimento del titolo di “Cavaliere del Mare 2024” alla Dott.ssa Nellina Librici, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Amato Vetrano” di Sciacca.



Il Dott. Mimmo Macaluso nel Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo

Con un’importante carriera in medicina, archeologia e tutela ambientale, il Dott. Mimmo Macaluso entra a far parte del Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo Nazionale. La sua lunga esperienza come medico chirurgo presso l’Ospedale di Ribera, unita al costante impegno nella valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale siciliano, rappresentano un contributo prezioso per Marevivo. Questa nomina sottolinea il suo legame con la tutela del mare e della salute pubblica, rendendolo una risorsa fondamentale per il lavoro dell’associazione.



La Dott.ssa Nellina Librici “Cavaliere del Mare 2024”

Marevivo ha assegnato il titolo di “Cavaliere del Mare 2024” alla Dott.ssa Nellina Librici, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Amato Vetrano” di Sciacca, in riconoscimento del suo impegno per la sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale. La Dott.ssa Librici ha saputo promuovere numerose iniziative educative all’interno delle scuole, favorendo una cultura di rispetto per il patrimonio naturale e marino. Il suo lavoro rappresenta un esempio di educazione civica che guarda al futuro, fondendo passione per la scuola e l’ambiente.



Un passo avanti per la Sicilia e per Marevivo

Con queste due nomine, Marevivo Sicilia si arricchisce di competenze e dedizione nella difesa del mare e del patrimonio naturale. Il contributo del Dott. Macaluso e della Dott.ssa Librici rafforza il lavoro di Marevivo, che continua la propria missione di sensibilizzazione, protezione e promozione dell’ambiente, con un’attenzione speciale per le nuove generazioni e le comunità locali.



Marevivo, da oltre 35 anni, è impegnata nella salvaguardia del mare e dell’ambiente attraverso attività di sensibilizzazione, educazione e ricerca scientifica. Con il supporto di esperti come il Dott. Macaluso e la Dott.ssa Librici, l’associazione proseguirà il proprio impegno verso un futuro sostenibile, nel rispetto delle risorse naturali del nostro pianeta.

Ph 1 Nellina Librici – Cavaliere del Mare di Marevivo 2 Foto Fabio Galluzzo (Marevivo Sicilia) e Mimmo Macaluso

