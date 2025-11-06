Due rapinatori arrestati dai Carabinieri, in diverse circostanze, per violazioni delle misure a cui erano sottoposti

Serravalle Scriva – Aveva già commesso varie rapine su tutto il basso alessandrino il 25enne già condannato che stava scontando un cumulo di pena presso il domicilio. Disoccupato, era al termine dei tre anni di pena residua ed era sottoposto alla libertà vigilata, ma da tempo non rispettava le condizioni e le restrizioni imposte, frequentando altri pregiudicati e commettendo altri reati, come segnalato dai Carabinieri del posto.

Il Tribunale di Alessandria ha quindi disposto l’aggravamento della misura, immediatamente eseguita dai Carabinieri, che lo hanno sottoposto alla misura detentiva presso una casa lavoro, un istituto penitenziario destinato all’esecuzione di misure di sicurezza detentive e alla rieducazione dei condannati attraverso il lavoro, industriale o artigianale. Misura di sicurezza applicata a soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per altre categorie previste dalla legge, come i condannati per specifici reati.

Cassano Spinola – Nella notte successiva, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti rapine commesse tra Piemonte e Valle d’Aosta, allontanatosi senza giustificato motivo dalla comunità che lo aveva in carico. I Carabinieri lo hanno rintracciato mentre cercava di raggiungere la stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità Giudiziaria.