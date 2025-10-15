Due roadshow a Londra e Bruxelles per promuovere la Sicilia Occidentale

Il 10 e l’11 dicembre il Distretto Turistico Sicilia Occidentale incontra cinquanta tour operator e giornalisti specializzati. Dal TTG di Rimini un bilancio positivo: nuovi contatti e opportunità per gli operatori locali.

Trapani – Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale continua l’attività di promozione internazionale con due importanti appuntamenti: il 10 e l’11 dicembre si svolgeranno a Londra e Bruxelles due roadshow dedicati alla presentazione dell’offerta turistica del territorio. In agenda sono previsti incontri con circa cinquanta tour operator e giornalisti di stampa specializzata interessati a conoscere più da vicino la Sicilia Occidentale, le sue eccellenze e le diverse esperienze che offre.

Le due città europee, collegate con nuovi voli diretti Ryanair dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo, rappresentano mercati strategici da raggiungere con azioni di marketing mirate. L’obiettivo del Distretto è intercettare il pubblico internazionale potenzialmente interessato a una Sicilia autentica, sostenibile e fruibile tutto l’anno, promuovendo al tempo stesso la collaborazione con gli operatori locali.



Il TTG Travel Experience di Rimini, conclusosi da pochi giorni, ha registrato risultati positivi per la destinazione West of Sicily. Durante i tre giorni di fiera e l’evento “fuori salone” organizzato dal Distretto, oltre quaranta buyer europei e americani hanno avuto modo di conoscere e apprezzare le potenzialità turistiche della Sicilia Occidentale, manifestando interesse a inserirla nelle proprie proposte di viaggio.

Il Distretto metterà a disposizione dei soci pubblici e privati i contatti avviati con i buyer nazionali e internazionali, per favorire la creazione di nuove collaborazioni commerciali e progetti condivisi.

“Le azioni di promozione nei mercati collegati con i voli diretti– dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – rappresentano il nostro prossimo passo strategico. Dopo aver ospitato nei mesi scorsi numerosi buyer internazionali e giornalisti italiani, vogliamo adesso portare la Sicilia Occidentale a Londra e Bruxelles, convinti che queste attività possano essere molto efficaci per far conoscere le tante esperienze che si possono vivere in questa parte della Sicilia, non solo in estate ma in ogni stagione dell’anno. Proseguiremo inoltre a collaborare con la Regione e con le altre DMO siciliane, con le quali condividiamo un forte spirito di squadra nel rilanciare il turismo dell’isola, che continua a essere una risorsa economica e di sviluppo fondamentale.”

Con questi risultati e le nuove iniziative in programma, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale conferma il proprio impegno nel valorizzare il territorio e promuovere un turismo esperienziale, sostenibile e di qualità. L’obiettivo è rafforzare la presenza della Sicilia Occidentale nei mercati britannico e belga, consolidando l’immagine di una destinazione capace di offrire esperienze autentiche tutto l’anno

