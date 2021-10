Con l’ultimo round del Campionato Italiano Trial disputatosi a Colico, per i giovani trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI si è conclusa una stagione di successi.

In ambito nazionale ed internazionale, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo con risultati di rilievo, confermando la bontà del lavoro compiuto sin dallo scorso inverno.

Laureatasi Campionessa italiana con una prova d’anticipo, la quindicenne Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport – A.M.C. Gentlemen’s) ha conquistato la vittoria anche nell’ultima gara della serie tricolore, celebrando un trionfale 2021 con la conquista, nelle scorse settimane, anche della Coppa del Mondo Trial2 Women ed un buon debutto al Trial delle Nazioni.

La TR3 125 si è confermata la classe dei Pata Talenti Azzurri FMI con Giacomo Brunisso e Mirko Pedretti, entrambi su Beta e del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, rispettivamente primo e secondo in gara e campionato, vivendo una stagione in costante e progressiva crescita.

Ottime prestazioni anche nella top class TR1. Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial Team – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) ha conquistato il secondo posto in campionato con un filotto di podi consecutivi, il tutto in una stagione impreziosita dalle vittorie nei conclusivi due round del Mondiale Trial2 ed il podio con la Maglia Azzurra al suo primo Trial delle Nazioni in carriera. Al debutto nella classe regina, non ha affatto sfigurato Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport – A.M.C. Gentlemen’s), quinto con diversi exploit comprensivi della vittoria nella prova del Campionato Italiano Trial Indoor a Lazzate.

Nella classe TR2 Andrea Gabutti (Team TRRS Italia NILS – Moto Club Lazzate) ha concluso terzo in campionato, mentre al rientro dopo un anno di stop forzato per infortunio Valentino Feltrin (Beta – Moto Club Lazzate) si è classificato settimo nella TR3. Vice-Campione italiano MiniTrial A invece Marco Turco (Vertigo – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro), entrato quest’anno a far parte del progetto Pata Talenti Azzurri FMI Trial.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Al termine di questa stagione il bilancio non può che essere positivo. Partendo dal più giovane del gruppo, Marco Turco ha concluso secondo in campionato nella MiniTrial-A e, in termini di piazzamento finale, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Gli è mancato qualche acuto nel corso della stagione, pertanto il nostro augurio è che faccia tesoro dell’esperienza vissuta, al fine di risolvere alcune delle criticità riscontrate. La classe TR3 125 ci ha riservato delle grandi soddisfazioni con Giacomo Brunisso e Mirko Pedretti che hanno monopolizzato i primi due posti della classifica. Hanno guidato bene e questo è stato di stimolo per entrambi, migliorandosi di gara in gara con Giacomo che è riuscito a spuntarla sulla distanza dopo un buon avvio di stagione di Mirko. Nella graduatoria Femminile, Andrea Sofia Rabino ha concluso in bellezza la stagione vincendo anche a Colico, al culmine di un 2021 che l’ha vista trionfare nel Campionato Italiano e nella Coppa del Mondo Trial2 Women. Nella TR3 Valentino Feltrin, al rientro dopo un anno di stop, ci ha messo un po’ a ritrovare il ritmo-gara, mentre nella TR2 Andrea Gabutti ha concluso terzo dopo un incoraggiante avvio, faticando un po’ nelle ultime gare. Nella top class TR1 da rimarcare l’ottima quinta posizione finale al debutto di Carlo Alberto Rabino, a Colico rallentato da un infortunio e da un inconveniente registrato al secondo giro di gara. Resta per lui un’ottima stagione, così come per Lorenzo Gandola. Siamo più che soddisfatti della sua seconda posizione finale, delle due vittorie nel Mondiale Trial2 e di come sia stato in grado di difendere egregiamente i colori della Maglia Azzurra al suo primo Trial delle Nazioni, confermando di avere tutte le carte in regola per un 2022 da protagonista.“

Giacomo Brunisso Campione Italiano Trial TR3 125 2021 (Ph. Christian Valeri)

