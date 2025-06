“Due Valli” di grande lavoro per Daniele Campanaro

La terza gara dell’anno nel “tricolore” per il pilota pistoiese non ha sortito il risultato sportivo auspicato ma ha dato forti indicazioni per proseguire i test sugli pneumatici MRF da asfalto e per trovare il miglior feeling con la Peugeot 208. Confermata la top ten di campionato.

La terza uscita stagionale nel Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, per Daniele Campanaro, nel fine settimana passato al Rally 2 Valli di Verona ha confermato il pilota pistoiese nella top ten provvisoria della corsa riservata alle due ruote motrici, un contesto che ad ogni appuntamento è sempre più competitivo.

Al volante della Peugeot 208 Rally 4 gommata MRF del Team PRT e con al fianco il navigatore fiorentino Cosimo Ancillotti, il pilota pistoiese ha chiuso in 11^ posizione finale, al termine di due giorni estremamente sofferti, due tappe dalla doppia faccia di una medaglia che va comunque a premiare l’impegno dell’equipaggio e del team.

Il portacolori della Gass Racing, considerando le particolari condizioni meteorologiche, con caldo tipicamente estivo e delle prove speciali incontrate, ha proseguito soprattutto nel lavoro di sviluppo degli pneumatici da asfalto della MRF, immagazzinando indicazioni utili per adattarli agli asfalti dei rallies italiani, di certo assecondati al meglio dalla vettura, rivelatasi ancora all’altezza dell’impegno. Un impegno che ha fornito importanti nozioni tecniche seppur non abbia soddisfatto sotto il profilo cronometrico.

Durante la prima tappa, nella prova lunga di Erbezzo, la seconda della gara, Campanaro e Ancillotti sono stati poi pesantemente rallentati da una ruota danneggiata durante un “taglio” che ha smorzato il ritmo di guida e comunque per tutto l’arco della competizione si è guardato soprattutto

DANIELE CAMPANARO: “Abbiamo dato il massimo, l’impegno nostro come equipaggio e del team è stato alla massima espressione, purtroppo non abbiamo potuto raggiungere il risultato che volevamo, quello di essere assai più vicini ai vertici di categoria, ma il nostro compito è comunque quello di lavorare sulle gomme e per la loro adattabilità alle gare su asfalto italiane. Questa di Verona è stata una gara molto dura, il caldo, poi le prove che si sporcavano tanto per i secondi passaggi non ci hanno permesso di correre come ci eravamo prefissati. È stata una gara fatale a molti, noi siamo stati rallentati durante la seconda prova da un “taglio” che ha danneggiato una ruota e da lì, anche in tratti molto veloci, con l’avantreno che non rispondeva come doveva, non mi sono fidato ed ho rallentato temendo il peggio. Diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, quello del “2 Valli” ed adesso ci concentriamo sul prossimo impegno di Roma tra un mese per il quale dovremmo avere delle gomme evolute”.

Campanaro e Ancillotti torneranno nel palcoscenico tricolore in occasione del 13° Rally di RomaCapitale, dal 4 al 6 luglio, valido anche per il Campionato Europeo.

