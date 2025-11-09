E’ d’argento il Mondiale Endurance 2025 di Rovera su Ferrari

Al volante della 296 LMGT3, al pilota ufficiale del Cavallino e ai compagni di equipaggio Heriau e Mann non basta per l’iride la top-5 centrata nella finale 8 Ore del Bahrain, ma almeno l’equipaggio di Vista AF Corse migliora con il secondo gradino sul podio del campionato la terza posizione dello scorso anno

Varese, 9 novembre 2025. Alessio Rovera conclude al secondo posto il Mondiale Endurance 2025 al volante della Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse che il pilota ufficiale del Cavallino ha condiviso per l’intera stagione con i compagni di equipaggio François Heriau e Simon Mann. Non è bastata la top-5 centrata dalla squadra, e che ha visto proprio il pilota varesino protagonista di un bel finale in rimonta, alla 8 Ore del Bahrain sabato scorso per riuscire a scavalcare i rivali diretti e salire in vetta alla classifica della categoria LMGT3 e conquistare l’alloro iridato.

Così, al termine di una lunga stagione di grande endurance culminata nell’ultimo round disputato tra giorno e notte sui 5412 metri del circuito del Sakhir e stilati tutti i verdetti del FIA World Endurance Championship, Rovera e compagni coronano gli impegni salendo sul podio iridato con al collo la medaglia d’argento, risultato che in ogni caso migliora la terza posizione che insieme avevano conquistato in extremis lo scorso anno. La piazza d’onore finale si è concretizzata soprattutto grazie ai tre migliori risultati ottenuti dal trio di Vista AF Corse. Su tutti la vittoria alla 6 Ore di Spa, alla quale è seguito il prestigioso podio alla 24 Ore di Le Mans e, dopo un difficile avvio della seconda metà di stagione, un ulteriore podio, quello ritrovato grazie al secondo posto alla 6 Ore del Fuji.

Rovera dichiara al termine della stagione 2025 del FIA WEC in Bahrain: “Sono senz’altro dispiaciuto per non aver vinto il titolo, però sono anche consapevole del buon lavoro che abbiamo svolto durante tutta la stagione, sia noi piloti che tutta la squadra. Abbiamo pagato i tre zeri in campionato, alla fine hanno fatto la differenza in classifica”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto