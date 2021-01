E’ iniziato il 5 e si concluderà l’11 gennaio il Giro d’Onore virtuale sui canali social della FCI che premia le 49 medaglie vinte dagli azzurri in ambito internazionale nella stagione 2020. Successo di visualizzazioni, likes ed interazioni destinati a crescere.

Ottimo Feedback e numeri in crescita quelli registrati nelle le prime giornate dedicate al Giro d’Onore 2020, la consueta cerimonia della Federazione Ciclistica Italiana che quest’anno omaggia i successi azzurri nel mondo della stagione conclusa nel suo nuovo format virtuale.

Nelle prime tre giornate i canali social della Federazione Ciclistica Italiana (@federciclismo) si sono tinti d’azzurro, facendo registrare una repentina crescita di followers e interazioni che mostrano il gradimento del pubblico per questa iniziativa.

Una vera e propria esplosione iniziale è avvenuta con il video trailer di presentazione di tutti i settori medagliati della stagione appena conclusa: oltre 11 mila contatti.

A questa esplosione è seguita una continua e calorosa risposta degli appassionati che hanno abbracciato “virtualmente” i protagonisti del 2020.

La giovane campionessa azzurra, Letizia Paternoster, tra le protagoniste della prima giornata celebrativa dedicata ai Campionati del mondo Pista di Berlino, ha conquistato, di nuovo, il cuore di oltre 18 mila contatti dopo solo poche ore dalla pubblicazione del suo video saluto.

Trascinando poi per tutta la giornata le interazioni sui contributi di Jonathan Milan, Michele Scartezzini, Simone Consonni (11.600 contatti in poche ore) e Miriam Vece, medaglia storica nei 500 MT.

Gradimento che si è manifestato anche nella seconda giornata, dedicata ai Campionati Europei Strada di Plouay: la cronowoman Vittoria Busi; la talentuosa Elena Cecchini (ben 12.000 contatti raccolte dal suo saluto); uno dei “magnifici” su pista e anche su strada, Liam Bertazzo ed il contributo video di Giacomo Nizzolo (oltre 10.000 contatti), che ha ricordato il suo successo europeo conquistato dopo una sola settimana da quello tricolore.

Nella giornata odierna i fari sono stati puntati sui Campionati del Mondo di Imola e sulle emozioni che questo mondiale in Italia, organizzato in tempi record ed in epoca pandemica, ha regalato a tutto il mondo. Una nuova standing ovation virtuale è stata per l’iride a cronometro di Filippo Ganna (oltre 6000 mila i contatti pochissime ore ed in continuo aumento), primo oro azzurro nella storia, ed Elisa Longo Borghini.

“La vista su Tokyo è sempre più vicina” – ha commentato Filippo Ganna nel suo saluto. Ed ancora:”I mondiali di Imola sono stati per me speciali. Organizzati all’ultimo e in modo perfetto, è stato un onore per me indossare la Maglia Azzurra nel nostro Paese” – ha detto Elisa Longo Borghini nel suo video saluto.

Gradimento espresso anche dagli stessi atleti premiati: ogni azzurro ha condiviso, con orgoglio, la propria targa virtuale della FCI che omaggia i suoi successi.

Il Giro d’Onore 2020, a cui la Federciclismo non ha voluto rinunciare, è destinato a crescere ancora: mancano, all’appello altre giornate celebrative ed altri protagonisti da applaudire. Domani, venerdì 8 gennaio si torna a parlare di pista, con gli Europei JRS/U23 di Fiorenzuola, con i quali l’Italia del ciclismo si è confermata al centro dell’attività organizzativa internazionale.

Il 9 gennaio l’appuntamento è con il Fuoristrada, per la celebrazione dei Mondiali MTB di Leogang, i Mondiali XCE di Leuven e gli Europei MTB di Rivera. Torna in chiusura ancora la pista, per ricordare i successi degli Europei Elite di Plovdiv.

Nei link sotto i bilanci dei tre settori: Strada, Pista e Fuoristrada della stagione 2020.

Com. Stam.