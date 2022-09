È il momento dei primi Campionati italiani Gravel della storia: il team di ExtraGiro è pronto alla sfida organizzativa

Tanti nomi importanti tra i quasi 200 iscritti, tra cui spicca Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo nel cross-country alle Olimpiadi di Londra 2012. La gara sarà trasmessa in differita su Rai Sport. Oltre 800 i gravellisti impegnati nel week-end sommando i partecipanti alla cicloturistica FAR Gravel e gli agonisti in gara per la conquista del primo Tricolore Gravel della storia.

Si disputeranno domenica 18 settembre a partire dalle 11.30, con la firma di ExtraGiro, i primi Campionati Italiani Gravel della storia, Open e Master, maschili e femminili. Sarà una giornata storica ad Argenta, a conclusione di un week-end interamente dedicato a una disciplina in grande espansione: sabato 17 settembre è infatti in programma anche la FAR Gravel Cannondale Alé, manifestazione cicloturistica che si svolge per il quinto anno consecutivo e che vedrà la partecipazione di oltre 600 appassionati.



Per i Campionati Italiani Gravel di domenica 18 settembre gli iscritti sono quasi 200, tra Elite e Amatori. Sarà possibile vedere le immagini della gara in differita su Rai Sport.

Si tratta di una inedita occasione per vedere un confronto su terreno “misto” tra stradisti e crossisti, sia in ambito maschile che femminile. Tra i nomi più attesi al via, sicuramente quelli di Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo nel cross-country alle Olimpiadi di Londra 2012, Eva Lechner, Chiara Teocchi, Barbara Guarischi, Letizia Borghesi, Giada Borghesi, tra le Master Ilenia Lazzaro, commentatrice di Eurosport, oltre a Davide Rebellin, Sacha Modolo, Filippo Fiorelli, Alex e Denny Lupato, Mattia Viel, Samuele Zoccarato, Luca Rastelli, Cristian Cominelli e Luca Cibrario.

La dimostrazione di come il Gravel sia una disciplina che accomuna tutti i ciclisti, stradisti e off-road, oltre a rappresentare una nuova esaltante sfida anche per chi ha già dimostrato in altre discipline tutto il proprio valore.



L’organizzazione tecnica dei Campionati Italiani Gravel sarà curata da ExtraGiro, in collaborazione con FAR Gravel Cannondale Alée con il Rally di Romagna, con il supporto di Federciclismo, Regione Emilia-Romagna, Sport Valley Emilia-Romagna, Alé Cycling, ITAS Assicurazioni, Svitol e Ursus.



Per ExtraGiro, dopo aver rilanciato il Giro d’Italia U23 ha fatto ripartire il ciclismo italiano nel 2020 applicando per la prima volta i protocolli anti-covid, si tratta dell’ennesima occasione per festeggiare un nuovo titolo sportivo, dopo aver organizzato in soli 21 giorni i Campionati del Mondo su strada 2020 a Imola, i Campionati Italiani Elite Uomini su strada 2021 a Imola, i Campionati Italiani crono Uomini e Donne 2021 a Faenza e i Campionati Italiani Elite Donne su strada 2022 a Medolla.



«ExtraGiro ha la vocazione di innovare e sperimentare nel mondo del ciclismo – dicono Marco Selleri e Marco Pavarini, direttori diExtraGiro –. Lo fa nelle gare e anche, ogni giorno, nell’ambito della mobilità sostenibile, elaborando e applicando nuovi modelli per la ciclabilità, per la toponomastica delle piste ciclopedonali, per la mappatura di percorsi turistici. Il mondo Gravel è la perfetta sintesi di ciò che anima ExtraGiro e le persone del team: la bicicletta al centro, con la sua capacità di creare relazioni, amicizie, di valorizzare i territori. È un grande onore aprire un nuovo albo d’oro: in bocca al lupo a tutti e tutte gli atleti in gara!».



Per info, programma, cronotabelle e regolamento del primo Campionato Italiano Gravel:

https://www.extragiro.it/campionato-italiano-gravel/





IL PROGRAMMA DEL PRIMO CAMPIONATO ITALIANO GRAVEL



Il programma prevede le prove libere del percorso dalle 9.30 alle 10.45, in parallelo alla verifica tessere (che inizia alle 9.30). Riunione tecnica dalle 10 alle 10.45.

A seguire, il via ufficiale:

– ore 11.30: Partenza Open M – Km 120,8

– ore 11:32: Partenza Open F – Km 89

– ore 11:34: Partenza Master – Km 89



La lunghezza del percorso lungo è di km 120,8 con un dislivello di 438 metri, il percorso corto è di km 89 con un dislivello di 329 metri.

Partenza ed arrivo saranno ad Argenta (Fe), a metà strada fra Ferrara e Ravenna, lungo il Percorso Primaro, vicina anche a Bologna ed inserita nel sorprendente contesto ambientale del Parco del Delta del Po e delle Valli di Comacchio.

LE CATEGORIE IN GARA

La gara è inserita nel calendario nazionale (classe Dual Gravel Slalom) per le seguenti categorie:



Categorie Agonistiche

• Open M/F (Elite-Under23 M/F)



Categorie amatoriali

Amatori fascia 1 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal oppure al ritiro del numero di gara

• Elite Sport (ELMT, 19-29 anni)

• Master 1 (M1, 30-34 anni)

• Master 2 (M2, 35-39 anni)

• Master 3 (M3, 40-44 anni)

Amatori fascia 2 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Master 4 (M4, 45-49 anni)

• Master 5 (M5, 50-54 anni)

Amatori fascia 3 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Master 6 (M6, 55-59 anni)

• Master 7 (M7, 60-64 anni)

• Master 8+ (M8, 65+ anni)



Master Woman Unica – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Elite Sport Woman (19-29 anni)

• Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni)

• Master Woman 2 (MW2, 40-49 anni)

• Master Woman 3 (MW3, 50+ anni)

